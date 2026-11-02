Les ONG demandent à l'OMS de réduire drastiquement la limite de nitrates dans l'eau potable

85 ONG exhortent l'Organisation mondiale de la Santé à revoir ses normes sur les nitrates, jugées obsolètes et dangereuses pour la santé publique.

Quatre-vingt-cinq organisations non gouvernementales ont publié une lettre ouverte adressée à l'Organisation mondiale de la Santé pour exiger une révision urgente des normes internationales concernant la concentration de nitrates dans l' eau potable. Cette initiative majeure vise à aligner les réglementations mondiales sur les dernières preuves scientifiques qui indiquent des risques sanitaires significatifs, même à des niveaux de contamination jugés acceptables par les standards actuels.

Des normes datant de 1958 jugées obsolètes

L'Organisation mondiale de la Santé fixe le niveau maximum acceptable de nitrates dans l'eau potable à 50 milligrammes par litre, une norme établie en 1958. Les signataires de cette campagne, regroupant des acteurs environnementaux et des professionnels de la santé, ont qualifié ce seuil de dépassé au regard des connaissances modernes en toxicologie. Ils soulignent que les méthodes d'évaluation des risques ont évolué depuis plus de six décennies et que la protection de la population doit être réévaluée en conséquence pour garantir une sécurité sanitaire optimale.

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Risques pour la santé et populations vulnérables

Des études récentes relient la présence de nitrates dans l'eau potable, même à des niveaux inférieurs aux limites actuelles, à des pathologies graves telles que le cancer de l'intestin et les naissances prématurées. Le président de Wonca, le Pratyush Kumar, a explicitement déclaré dans le communiqué que ces effets toxiques sont particulièrement dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. Les nitrates, identifiés comme des résidus laissés par l'agriculture intensive, exposent des centaines de millions de personnes dans le monde à des taux élevés, créant une urgence sanitaire mondiale reconnue par les experts.

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Une recommandation danoise pour une baisse drastique

Les organisations citent les conclusions publiées en 2025 par un comité d'experts mandaté par le gouvernement du Danemark. Ce panel scientifique recommande de réduire le taux acceptable de nitrate dans l'eau de boisson à 6 milligrammes par litre. Cette proposition représente une diminution quasi décuple par rapport au seuil actuel de l'Organisation mondiale de la Santé, marquant un changement radical dans la gestion de la qualité de l'eau potable à l'échelle internationale et nécessitant une adaptation rapide des politiques publiques.

Appel à la réforme des politiques mondiales

La lettre ouverte, publiée à l'occasion de la Journée mondiale Une seule santé, met en lumière l'interdépendance de la santé humaine, animale et végétale, ainsi que celle des écosystèmes. La plupart des gouvernements ajustent généralement leurs normes nationales en se basant sur celles de l'Organisation mondiale de la Santé. Les ONG estiment donc qu'une mise à jour des standards internationaux est vitale pour réformer les politiques mondiales de sécurité sanitaire et protéger efficacement les citoyens contre les pollutions agricoles persistantes.