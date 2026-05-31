Les orages de samedi ont provoqué des dégâts importants dans plusieurs provinces

De violents orages ont frappé le pays samedi, provoquant des dégâts importants dans plusieurs provinces. Les orages ont été particulièrement intenses, avec des précipitations record dans certaines régions. Les autorités ont dû intervenir pour répondre aux situations d'urgence.

De violents orages ont frappé le pays samedi, provoquant des dégâts importants dans plusieurs provinces. Une atmosphère instable, des températures élevées et une goutte froide ont créé les conditions idéales pour le développement d'orages violents.

Les provinces de Liège, La Louvière, Charleroi, le Hainaut, Namur et le Brabant ont été les plus touchées. Les orages ont été particulièrement intenses, avec des précipitations record dans certaines régions. Plus d'un mois de pluie a tombé en quelques heures, causant des dégâts et des débordements. Les autorités ont dû intervenir pour répondre aux situations d'urgence.

Les habitants ont été surpris par la force des orages, qui ont également causé des pannes de courant et des dérangements dans les transports. Les experts attribuent les orages à la combinaison de la chaleur, du manque de flux et de la goutte froide. Les orages ont été très organisés, avec un courant ascendant rotatif appelé mésocyclone, ce qui leur a permis de durer plusieurs heures.

Les habitants ont été témoins d'une scène apocalyptique, avec plus de 50 000 éclairs qui ont zébré le ciel ces dernières 24 heures. Les autorités ont dû prendre des mesures pour protéger les habitants et les infrastructures. Les habitants ont été appelés à rester chez eux et à éviter les déplacements inutiles. Les orages ont été particulièrement violents, avec des vents forts et des précipitations abondantes.

Les habitants ont été surpris par la force des orages, qui ont également causé des dégâts importants dans les cultures et les infrastructures. Les autorités ont dû intervenir pour répondre aux situations d'urgence et pour protéger les habitants. Les orages ont été très intenses, avec des précipitations record dans certaines régions. Les habitants ont été témoins d'une scène apocalyptique, avec plus de 50 000 éclairs qui ont zébré le ciel ces dernières 24 heures





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