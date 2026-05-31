Les orages intenses de la nuit de samedi à dimanche en Belgique

Des cellules orageuses quasi immobiles ont provoqué des pluies torrentielles et des éclairs intenses en Belgique, notamment autour de Charleroi. Le climatologue Sébastien Doutreloup explique les mécanismes qui ont contribué à la formation de ces orages.

Des orages intenses et des pluies torrentielles ont frappé la Belgique , notamment autour de Charleroi , la nuit de samedi à dimanche. Ces orages, provoqués par des cellules quasi immobiles, ont laissé un bilan impressionnant.

Plus de 50.000 éclairs ont été recensés, accompagnés de précipitations intenses et parfois d'inondations localisées. Le climatologue Sébastien Doutreloup, de l'Université de Liège, explique que les conditions météorologiques ont été particulièrement favorables pour la formation de ces orages. Les cellules orageuses n'étaient pas immobiles, mais se sont régénérées immédiatement derrière elles, créant l'impression d'un orage stationné. La chaleur accumulée dans les zones urbaines a également contribué à renforcer ces orages.

Les villes emmagasinent davantage la chaleur que les zones rurales, ce qui favorise les mouvements verticaux dans l'atmosphère et peut servir de carburant supplémentaire aux orages. Le bilan régional est très varié, avec des inondations, des coulées de boue et des dégâts importants dans certaines communes. Les pompiers sont démunis face aux dégâts laissés par les orages. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont également été touchés par les intempéries lors de leur retour en Belgique





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