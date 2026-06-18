Les parents du tireur de 13 ans condamnés pour négligence après la fusillade de Belgrade

Les parents du jeune tireur de 13 ans ont été condamnés à des peines de prison pour abus et négligence après la fusillade qui a coûté la vie à 10 personnes dans une école de Belgrade en 2023.

Après la fusillade qui a coûté la vie à 10 personnes dans une école de Belgrade en 2023, les parents du tireur, alors âgé de 13 ans, sont condamnés pour négligence .

Un verdict clé dans un drame qui a bouleversé la Serbie. Les parents de l'adolescent qui avait abattu neuf élèves et un agent de sécurité dans son école en Serbie en 2023 ont été condamnés jeudi à 14 ans de prison pour le père et 2 ans pour la mère pour abus et négligence.

Le garçon âgé de 13 ans à l'époque était entré dans son établissement scolaire armé d'un pistolet qu'il avait pris à son père avant d'y abattre les dix personnes. Son âge au moment des faits le rend pénalement irresponsable aux yeux de la loi serbe. Il a été placé dans un établissement psychiatrique et a été entendu comme témoin au procès de ses parents.

Déjà condamné en première instance en 2024, les parents avaient vu leur peine annulée par la cour d'appel en novembre 2025 qui avait alors invoqué des motifs de jugement flous et contradictoires. Ils peuvent faire appel de leur nouvelle peine. Moins de 48 heures après la fusillade dans l'école début mai 2023, une seconde tuerie avait eu lieu à 60 km au sud de Belgrade. Un homme de 21 ans avait alors tué huit personnes à l'arme automatique.

Si de nombreuses armes circulent en Serbie, ce genre de tuerie est rare. Ces deux drames ont provoqué des manifestations antigouvernementales rassemblant des dizaines de milliers de personnes réclamant la démission de certains responsables et la fin de la glorification de la violence et de la culture mafieuse dans les médias. Le CE1D et le CESS n'auront pas lieu dans plusieurs écoles liégeoises : Valérie Glatigny fait appel à la justice pour lever les piquets.

La chanteuse et actrice Leyla Doriane accuse Patrick Bruel d'avoir eu un comportement déplacé à son égard lors d'un rendez-vous à caractère professionnel à la fin des années 1990. Son témoignage, publié par Elle, vient s'ajouter à plusieurs autres accusations visant l'artiste. Une femme de 86 ans a été tuée avec 'une extrême violence' près d'un camping en France : un adolescent de 15 ans reconnaît les faits.

Des orages vont traverser la Belgique : averses intenses, grêle et fortes rafales sont attendues. En plus d'une alerte à la chaleur, l'IRM a émis une alerte aux orages à partir de ce jeudi 19h à vendredi 4h sur l'ensemble du pays. Des précipitations intenses avec de la grêle et de fortes rafales sont attendues





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