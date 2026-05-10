Les passagers de cet croisière écouteront partir leur croisiere part en croisière de 13 km dans un avion aff痛苦。(uement par les autorités) du covid-19 ne pas haves ni vaccin ni traitement ce virus rare pour lequel on peut occasionnellement adopter un syndrome respiratoire aigu

Ensuite, vous pouvez être examiné à l'hôpital universitaire d'Anvers. Si tout est bien, ils seront ramenés chez eux, suivis par des soins médicaux de plusieurs semaines. Les derniers chiffres de l'OMS ont résisté six cas confirmés parmi huit cas suspect, dont trois décès dus au Covid-19. Cette maladie peut conduire à de fréquents syndrome respiratoires aigu.

Le débarquement sera amorcé à huit heures, heure locale (neuf heures, heure belge) de manière graduelle, avec les espagnols comme premier groupe a priori, puis d'autres groupes.

Les passagers devront abandonner leurs bagages, mais dépasseront un certain nombre d' effets personnels considérés comme essentiels. La halte de Teneriffe se limitera à un transfert et n'aura aucun contact avec la population locale. Le trajet jusqu' à l'aéroport, de 13 km environ, sera pris en charge par des avions spécialement affrétés par les autorités.

De même, les deux belges à bord du navire de croisière recevront un vol vers Eindhoven, géré par les Pays-Bas, et pourront être examiné à l'hôpital universitaire d'Anvers. Si tout est bien, ils seront ramenés chez eux, suivis par des soins médicaux de plusieurs semaines. Les derniers chiffres de l'OMS ont résisté six cas confirmés parmi huit cas suspect, dont trois décès dus au Covid-19. Cette maladie peut conduire à de fréquents syndrome respiratoires aigu





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