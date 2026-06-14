Les Pays-Bas laissent échapper la victoire face au Japon dans un match du groupe G

Dans leur premier match de la phase de groupes, les Néerlandais ont dominé mais ont finalement concédé le match nul (2-2) contre des Japonais déterminés. Après avoir ouvert le score, les Oranje ont vu les Samurai Blue égaliser puis reprendre l'avantage avant d'être rattrapés dans les derniers instants. Un résultat qui complique la situation pour les deux équipes dans la course à la qualification.

Dominateurs pendant une bonne partie de la rencontre, les Pays-Bas ont donc laissé filer la victoire face à des Japonais vaillants et jusqu'au-boutistes. Les Pays-Bas avaient pourtant mis une forte pression sur cette équipe japonaise en première mi-temps via une possession de balle relativement asphyxiante (70%).

Pourtant, il aura fallu attendre un bon moment pour en voir les effets. La seule grosse occasion Oranje de la première mi-temps est étonnamment arrivée à la 3e minute. Une frappe surpuissante de... Ensuite, plus rien si ce n'est une circulation de balle dense mais peu efficace.

Solidaires, les... ont fermé tous les angles pour limiter les occasions néerlandaises. Les Pays-Bas se sont donc résolus à hausser le ton en début de première mi-temps. Une pression qui a débouché sur l'ouverture du score signée... , auteur d'un coup de tête chirurgical pour s'offrir un premier but dans un tournoi majeur (50e, 1-0).

Mené au score, le Japon est enfin sorti de sa coquille et rendu cette deuxième période alléchante. D'autant plus que l'égalisation n'a pas tardé à arriver sur le premier véritable danger apporté. Une frappe rasante de... , qui n'avait pas vraiment été sollicité jusque-là.

Le coup de pression japonais s'est poursuivi dans les minutes suivantes mais le pompier de service... est passé par là pour éteindre l'enthousiasme nippon. Déjà à l'assist sur le premier but, le médian néerlandais s'est faufilé dans la défense adverse pour servir... , bien obligé de constater le 2-1 (64e). La dernière demi-heure a proposé un Japon particulièrement entreprenant tandis que les Néerlandais se sont repliés sur eux-mêmes, oubliant d'alerter un... qui semblait pourtant dans un bon soir.

Timorés, les Pays-Bas ont fini par se faire rattraper à la 88e minute sur un coup de tête de.... Un combo impossible à détourner par Verbruggen. Les Oranje laissent ainsi filer la victoire lors de ce premier match du groupe G. Ils devront rectifier le tir lors de la deuxième journée face à la Suède tandis que le Japon affrontera la Tunisie. Suède et Tunisie seront opposés dans la nuit dans l'autre match du groupe.

But de Keito Nakamura (1-1, 57') But de Crysencio Summerville (2-1, 64') Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitemen





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