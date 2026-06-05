Les phoques sont de plus en plus nombreux sur les plages belges. Un appel est lancé pour mobiliser des volontaires afin de les protéger. Les bénévoles sont à la recherche de nouveaux collègues pour aider à la protection de ces animaux.

Les phoques sont de plus en plus nombreux sur nos plages. De quoi attirer les touristes. Conséquence, un appel est lancé pour mobiliser des volontaires afin de les protéger.

Au zoo, vous devez payer pour voir des phoques, ici, c'est gratuit, plaisante Gery Vandenberghe, volontaire pour l'ASBL NorthSeaTeam. Ce bénévole est à la recherche de nouveaux collègues. Mais observer ces animaux, c'est aussi d'abord les respecter et ne pas les déranger dans leur environnement. Les gens vont vers eux pour les repousser vers la mer.

Ils ressortent de l'eau 10 mètres plus loin. Mais les gens les repoussent vers l'eau. A la longue ces phoques peuvent se noyer car ils sont stressés, éclaire Gery Vandenberghe. Aujourd'hui, 130 bénévoles assurent la protection de ces animaux.

Sur les 20 bénévoles que chaque zone compte, nous avons plusieurs seconds résidents, comptabilise Frank Durinckx, volontaire à l'ASBL NorthSeaTeam. Ces personnes ne sont pas toujours disponibles. Nous espérons donc doubler nos effectifs. Pour être bénévole, pas besoin d'être scientifique.

Il faut juste être passionné. Ils peuvent aussi mordre... Mais pas tous. Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Lyhanna au nom de la Justice : L'institution judiciaire n'a pas su la protéger.

Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorables. Les citoyens ne font pas confiance au gouvernement actuel... mais alors, en qui ont-ils encore confiance ? Une fracture nette se dessine. Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorables.

Prudence si vous avez acheté cet aliment chez Delhaize : ne le consommez surtout pas, le supermarché demande de le ramener. On n'aura rien pour eux l'année prochaine : des directeurs d'école contraints de licencier des enseignants. Entorse au protocole d'une bénévole qui... serre le Roi Philippe dans ses bras : Il n'y a pas de problème. Des menaces très alarmantes : plusieurs écoles secondaires du centre de Namur fermées et des policiers déployés dans les rues ce vendredi.

Georges-Louis Bouchez qualifie Bruxelles et la Wallonie de boulets économiques du pays et accuse la gauche d'être responsable de cette situation. Flashée téléphone au volant, une automobiliste a été... acquittée : voici comment elle s'en est sortie. Flashée avec un téléphone à la main sur une route contrôlée par un radar tronçon, une automobiliste de Dixmude risquait une sanction pour usage du GSM au volant.

Mais le tribunal de police de Furnes a estimé que la photo ne constituait pas une preuve suffisante pour la condamner sur ce point. Trois jours après le drame de Buggenhout, un bus scolaire de la même société force un passage à niveau : De la colère et de l'incompréhension. Les passagers d'un FlixBus immobilisés, débarqués et fouillés en Flandre : des armes ont été découvertes dans le véhicule, ce que l'on sait.

Neuf jeunes condamnés pour le viol collectif d'une adolescente de 14 ans. Disparition de Lyhanna : le corps retrouvé est bien celui de la fillette de 11 ans. Le corps retrouvé jeudi soir dans le Gers est bien, selon l'autopsie, celui de Lyhanna, la collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, alors que l'exécutif a déploré vendredi des dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant le principal suspect.

Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Lyhanna au nom de la Justice : L'institution judiciaire n'a pas su la protéger. Bras de fer entre les écoles et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : que vont devenir les examens de fin d'année ? Engagés : dégagez ! : près de 2000 enseignants et élèves manifestent à Liège contre le décret programme et promettent d'autres actions.

Des jeunes dénoncent le vote du décret-programme dans le centre de Bruxelles : la police fait usage d'autopompe pour disperser la foule. Décret-programme dans l'enseignement : plus d'heures de cours, minerval en hausse... voici ce qui va concrètement changer. Les citoyens ne font pas confiance au gouvernement actuel... mais alors, en qui ont-ils encore confiance ? Une fracture nette se dessine.

Maintien de la grève ou reprise des examens : qu'ont décidé les syndicats de l'enseignement d'ici la fin de l'année ? Fuites d'air détectées : les quatre astronautes de la Station spatiale internationale sommés de se réfugier temporairement dans leur vaisseau. Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorables





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