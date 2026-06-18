Les présidents américain et iranien signent le protocole d'accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient

Le protocole d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran inclut la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et la levée du blocus des ports iraniens. Les États-Unis s'engagent à retirer leurs forces des abords de la République islamique d'Iran dans les 30 jours suivant l'accord final.

Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance le protocole d'accord qui engage Téhéran à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions de Washington.

Le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé la tenue de premières négociations vendredi en Suisse sur la mise en œuvre du protocole d'accord. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s'est dite prête à commencer à définir les mesures concrètes qui devront être prises. Le protocole d'accord, qui inclut le front libanais, a été signé par Donald Trump en visite en France. Le texte a été signé par le président iranien Massoud Pezeshkian et son homologue américain.

La cérémonie de signature formelle par le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, initialement prévue en Suisse vendredi, semble désormais sans objet. Les principaux points du protocole d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient incluent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et la levée du blocus des ports iraniens.

Les États-Unis s'engagent à retirer leurs forces des abords de la République islamique d'Iran dans les 30 jours suivant l'accord final. L'Iran s'engage à assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d'Oman, et inversement. Les États-Unis et leurs partenaires régionaux élaboreront un plan d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars, destiné à la reconstruction et au développement économique de l'Iran.

Les États-Unis s'engagent à mettre fin à tous les types de sanctions unilatérales et internationales contre l'Iran, selon un calendrier qui sera convenu dans l'accord final





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