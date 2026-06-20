Des températures élevées et des orages avec des grêlons sont attendus pour les prochaines jours. Une vague de chaleur est possible jusqu'à la prochaine samedi.

Les prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des grêlons . Une vague de chaleur est possible jusqu'à la prochaine samedi.

Suivez toutes les mises à jour sur le temps dans ce blog en direct. Dans le village de Ledegem, une maison est devenue inhabitable à la suite d'un incendie causé par un éclair. Dans le village de Moen, un homme a été blessé par une tuile qui est tombée de la toiture.

"C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant. C'était complètement noir. C'était apocalyptique", ont déclaré les riverains. Dans la même rue, une pergola a été emportée par le vent devant la maison d'un homme âgé de 94 ans.

Dans le jardin, il ne restait que des piquets. Les températures sont également très élevées en France aujourd'hui : il peut faire jusqu'à 39 degrés dans certaines régions. Dans 60 départements, le code orage est en vigueur aujourd'hui. Selon la presse française, Le Monde, le code orage pourrait être renforcé dans certaines régions dès aujourd'hui.

La maire de Paris a annoncé que tous les parcs et jardins, environ 550 zones vert, seront ouverts 24 heures sur 24. Un centre d'appel a été créé pour surveiller le bien-être des personnes vulnérables, et la ville a commandé environ 1 200 climatiseurs pour les écoles. Dans certaines communes comme Biarritz ou Limoges, les gens sont invités à s'inscrire au registre communal des personnes vulnérables.

Dans le sud de la France, les écoles resteront fermées lundi et mardi après-midi et les examens de fin d'année seront reportés à une autre date. Dans le village néerlandais 't Haantje, près de Coevorden, une femme de 25 ans est décédée en raison du temps orageux. Selon la police, la femme est morte lorsque un arbre est tombé sur sa voiture. L'accident s'est produit vers minuit.

"L'aide médicale n'a pu plus rien faire. La victime est décédée sur place", a déclaré la police ce matin. Le temps orageux a également fait rage en Hollande. Dans certaines régions, des grêlons de 2 centimètres de diamètre sont tombés.

À Zwolle, le toit d'un centre de tri postal s'est effondré, et dans la région de Twente, un terrain a été inondé pendant une cérémonie de mariage. Les 150 invités et le couple de mariés ont pu s'enfuir en toute sécurité.

À Rastatt, en Allemagne, 9 personnes ont été blessées lorsque le tonnerre a frappé un stade de sport pendant un événement sportif. 6 personnes ont été transportées à l'hôpital, mais aucune n'est en danger critique, selon un porte-parole de la police locale. L'événement sportif se déroulait sur un terrain de sport où plusieurs participants avaient installé leurs tentes. Le tonnerre a frappé le terrain, et les participants ont essayé de protéger leurs tentes contre le vent.

Après l'orage, le temps est redevenu calme, avec quelques nuages épars. Les températures sont restées élevées, avec des valeurs de 22 degrés à la côte et 30 degrés dans le centre du pays. Le vent est soufflé faiblement à modérément de l'ouest à nord-ouest, selon le KMI. Ce soir et cette nuit, la chance d'avoir des orages, possiblement avec des tonnerres, est revenue.

La nuit sera douce, avec des minima de 17 à 20 degrés. Dimanche matin, il y a encore quelques orages locaux possibles. Ensuite, le temps devient changeant et sec. À partir de l'après-midi et la soirée, il peut pleuvoir. Les maxima sont de 24 degrés à la côte et de 30 degrés dans le centre du pays.

La commune d'Anzegem en Flandre-Occidentale a été touchée par l'orage hier soir. Sur plusieurs endroits, des objets sont tombés sur la route. Un arbre et une poteau électrique ont été emportés. La zone de secours de la Flandre-orientale a reçu environ 140 appels de personnes touchées par la tempête.

Il s'agit principalement de arbres renversés, de branches sur la route et de dégâts sur les maisons. Dans la commune de Melden, une partie d'Oudenaarde, une voiture a été endommagée par les branches d'un arbre.

"J'ai eu beaucoup de chance que la tronc ne m'est tombé dessus, mais juste derrière moi", a déclaré le conducteur Kristof. "Je pense qu'il ne sera plus possible de le réparer. " Le KMI a indiqué que la plupart des orages les plus violents sont sortis du pays. Par conséquent, le code orage pour les orages n'est plus en vigueur.

Dans Anvers, en Flandre-Orientale et dans une partie de la Flandre-Occidentale, le KMI réduit le code à un code jaune. Pour le reste du pays, le code reste vert.

"Certaines cellules peuvent encore se former localement, mais elles peuvent se transformer en code jaune et ensuite en code vert", a déclaré le KMI. Sur le site de la NMBS, on peut lire que des perturbations ont été signalées sur plusieurs lignes de chemin de fer en raison de la tempête. Les branches d'arbres ont endommagé plusieurs lignes de haute tension. Les trains entre Anvers et Malines sont complètement arrêtés en raison d'un arbre renversé sur les rails à Malines-Nekkerspoel.

Il y a également eu des dégâts sur les lignes de haute tension. Il n'est pas clair quand les trains peuvent reprendre leur service. La moulinoise historique de Kruisem a été gravement touchée par la tempêt





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