Les propriétaires de magasins peuvent demander une amende pour les vols ou les oubliés à la caisse automatique

Les propriétaires de magasins peuvent demander à leurs clients de payer une amende si ceux-ci oublient de scanné leurs produits à la caisse automatique. Cependant, ce propriétaire ne peut pas exiger ce paiement de manière arbitraire. Si le client refuse de payer, la police peut être appelée.

Les propriétaire s de magasins peuvent demander à leurs clients de payer une amende si ceux-ci oublient de scanné leurs produits à la caisse automatique . Cependant, ce propriétaire ne peut pas exiger ce paiement de manière arbitraire.

Si le client refuse de payer, la police peut être appelée. De plus, le montant de l'amende ne doit être que pour compenser la véritable perte subie par le magasin. Selon le programme consommateur de la VRT sur Radio 2 et VRT 1, Xavier Taveirne vous aide à faire des économies avec des conseils et des astuces. Si vous avez une question, une idée ou un problème, écrivez à Hypermarkt.

Carrefour et Albert Heijn demandent 181 euros à leurs clients qui sont pris en flagrant délit de vol ou qui oublient de scanné leurs produits à la caisse automatique. Chez Delhaize, ce montant est d'environ 150 euros, bien que chaque propriétaire de magasin puisse déterminer le montant lui-même. C'est ainsi que la visite d'un auditeur local de Delhaize WinWin a été déçue.

'J'avais fait des achats importants, car nous voulions faire des moules pour plusieurs personnes. Apparemment, j'avais oublié de scanné un sachet de légumes de moules pour moins de 2 euros. Lorsque je posais mon panier, un gardien de sécurité m'a abordé. Il a dit : 'Soit vous avouez avoir volé et vous payez 250 euros ici, soit nous appelons la police.

' J'ai senti que j'étais intimidé et j'ai payé sur le champ. Finalement, j'ai décidé de revoir la situation quelques jours plus tard. J'ai obtenu la rétrocession d'une partie de l'argent - 150 euros - sous forme de bons d'achat





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