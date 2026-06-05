Les protestations des élèves du secteur francophone à Bruxelles ont dégénéré hier et ce matin. Les manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville pour protester contre les réductions dans l'enseignement francophone.

Les protestations des élèves du secteur francophone à Bruxelles ont dégénéré hier il y a peu. De même, ce matin, une nouvelle agitation a eu lieu.

Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct. Le Parlement de la Communauté française a voté sur une série de propositions de réduction des dépenses dans l'enseignement francophone. Les enseignants, les élèves et les syndicalistes sont descendus à Bruxelles hier pour protester contre les réductions et la façon dont le gouvernement tente de les faire passer par le Parlement.

Au cours de la journée, des incidents ont eu lieu dans le centre-ville de Bruxelles, où certains jeunes ont allumé des incendies et ont fait exploser des feux d'artifice. La grande majorité des manifestants ont cependant manifesté de manière pacifique. Beaucoup de jeunes se sont réunis récemment sur la place devant la gare centrale de Bruxelles, mais la police les a maintenant poussés vers la rue Keizerin avec une brigade de chiens.

Une partie des jeunes se trouve actuellement dans la rue Infante Isabella derrière l'hôtel Hilton. Un groupe de casseurs a été encerclé par une force de police dans la rue Keizerin. La place devant la gare centrale est maintenant entourée de barrières. A Bruxelles, il y a eu une centaine de personnes arrêtées au cours de l'après-midi.

C'est ce que rapporte la police de Bruxelles. Une dizaine de personnes a été arrêtée de manière judiciaire.

"Aujourd'hui, en raison de plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour se rassembler et provoquer des troubles, plusieurs groupes de jeunes se sont dirigés vers les rues de Bruxelles, principalement dans les environs de la gare centrale", indique la police dans un communiqué. "À plusieurs reprises, des individus ont incendié un véhicule, plusieurs poubelles et conteneurs. Des dégradations ont été apportées à des véhicules garés, à du mobilier urbain et à du matériel de chantier.

De plus, des projectiles et des feux d'artifice ont été lancés en direction des services de police. Dans les environs de la gare, des cocktails molotov prêts à l'emploi ont été découverts.

" "Malgré de nombreuses ordres et avertissements, les troubles ont continué. Nos services ont donc procédé à plusieurs retraits et arrestations. Lors de ces interventions, ils ont dû utiliser des moyens exceptionnels, notamment des gaz lacrymogènes. Nos services suivent de près la situation", a ajouté la police.

Sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs appels à manifester à nouveau aujourd'hui à Bruxelles contre les réductions dans l'enseignement francophone. Des messages circulent dans des groupes de la mouvance extrême-gauche Antifa pour se rassembler dans la ville en après-midi. Le même est vrai pour Mars Attacks, un groupe spécifiquement créé contre les réformes de l'enseignement de la communauté française, ainsi que pour des syndicats étudiants de gauche et des groupes pro-palestiniens.

Dans des mises à jour sur Instagram, les groupes parlent également de violences policières et soulignent comment des enfants jeunes sont confrontés à des contrôles, à un canon à eau et à des gaz lacrymogènes. Il est clair que les manifestations ne sont pas coordonnées par un groupe spécifique. En même temps, les émeutes qui en résultent ne sont pas non plus avec certitude liées aux groupes qui appellent à manifester contre les réductions d'enseignement.

"On peut se demander dans quelle mesure les jeunes qui font rage sont là pour protester", dit collègue Heleen Vander Beken, qui est sur place à Bruxelles. "Il y a bien eu un appel à manifester à nouveau, mais il semble que de nombreux groupes se soient rassemblés spécifiquement pour faire rage.

" Les jeunes qui lancent des pieds-de-biche et des roquettes, qui détruisent des voitures et qui mettent le feu aux choses, et la police qui répond à cela avec des gaz lacrymogènes et une matraque. C'est ce que voit actuellement VRT NWS-collègue Heleen Vander Beken dans le centre-ville de Bruxelles.

"Il semble que des groupes se soient rassemblés avec pour but de faire rage", dit-elle dans De Wereld Vandaag sur Radio 1. A Bruxelles, la police a utilisé des gaz lacrymogènes contre les jeunes qui faisaient rage et qui causaient des troubles dans la ville. Il y a eu des voitures détruites et des escaliers en feu, ainsi que des poubelles et des conteneurs incendiés. La police et les pompiers sont massivement sur place.

En raison de la manifestation inattendue d'aujourd'hui, la société de transports de Bruxelles, MIVB, a interrompu plusieurs lignes de bus : bus 71 De Brouckère et Troon. Lors du tumultueux protestation d'enseignement de hier, 14 personnes ont été arrêtées de manière judiciaire. C'est ce que rapporte le parquet de Bruxelles. Il s'agit de 6 majeurs et 8 mineurs.

Ils sont accusés de possession d'armes interdites, de dégradations, de coups et blessures, de rébellion ou d'incitation à l'incendie. Les majeurs seront convoqués pour une procédure d'urgence devant la cour correctionnelle. Heleen Vander Beken : "C'est très violent" La police de Bruxelles a poussé les jeunes qui manifestaient sur la Kunstberg dans la direction de la rue Keizerslaan et de la Kapellekerk.

"La police a chargé et des coups ont été portés", raconte la radiocollega Heleen Vander Beke





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