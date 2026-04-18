Les Red Flames prêts à enflammer Louvain face à l'Écosse : La victoire, seul objectif

À la veille d'un affrontement crucial contre l'Écosse, Janice Cayman et la sélectionneuse Elisabet Gunnarsdottir expriment une confiance inébranlable. Malgré la déception du match nul précédent, l'équipe est focalisée sur la victoire à domicile à Louvain, où le soutien du public est attendu comme un atout majeur. La pression est gérée, et l'objectif est clair : prendre la tête du groupe.

Janice Cayman s'est présentée, empreinte de sérénité et de décontraction, à la conférence de presse tenue la veille de la confrontation décisive face à l' Écosse . La déception de l'égalisation concédée dans les ultimes instants du match précédent semble désormais digérée, et la sélection belge est plus que jamais prête à relever ce nouveau défi.

La défenseure des Red Flames a clairement identifié les clés du succès : il s'agit d'insuffler une intensité accrue, que ce soit avec ou sans le ballon, d'imposer leur propre rythme de jeu, de mettre en œuvre sur le terrain le plan tactique minutieusement préparé par le staff, et d'améliorer significativement leur efficacité sur les phases de coups de pied arrêtés, souvent décisives dans les rencontres serrées. La joueuse s'est par ailleurs réjouie de l'opportunité de disputer ce match déterminant devant ses propres supporters, à Louvain. Elle a souligné l'importance capitale de l'appui du public, qu'elle considère comme un véritable soutien qui propulse toute l'équipe vers l'avant et encourage les efforts défensifs. Jouer dans le stade de Louvain revêt une dimension particulière, car il représente, selon ses propres mots, une sorte de douzième femme, une force supplémentaire qui motive et pousse l'équipe vers ses objectifs. Janice Cayman a tenu à dissiper toute idée d'une pression accrue sur les joueuses par rapport aux échéances habituelles. Elle privilégie une approche axée sur le plaisir de jouer et la volonté de tout donner, car l'équipe sait précisément ce qu'elle veut accomplir et la direction qu'elle vise. Du côté de la principale architecte des succès des Flames, la sélectionneuse Elisabet Gunnarsdottir, la confiance est également palpable. Bien entendu, la technicienne islandaise ne cache pas sa déception face au match nul obtenu en Écosse, affirmant qu'elle aurait ardemment souhaité ramener les trois points en Belgique. Le moment le plus frustrant de cette rencontre fut, sans aucun doute, d'atteindre le temps additionnel en menant au score un but à zéro, pour ensuite concéder l'égalisation. Elle reconnaît qu'il existe des détails à perfectionner à certains moments du jeu, et que le retour à domicile avec une victoire aurait été un scénario idéal. Néanmoins, malgré l'obtention d'un seul point, elle insiste sur le fait que l'équipe a tout en main et qu'il n'y a aucune raison de sombrer dans l'inquiétude. Le discours d'Elisabet Gunnarsdottir à l'approche de ce match retour est résolument tourné vers l'optimisme et la détermination. Dès la fin de la rencontre précédente, elle a clairement signifié à son groupe qu'il fallait bannir toute forme de spéculation ou d'élaboration de scénarios alternatifs. Pour elle, le seul et unique scénario envisageable est la victoire. Elle considère qu'il est extrêmement dangereux de penser à autre chose, car le but ultime est de s'imposer, et l'équipe mettra tout en œuvre pour atteindre cet objectif. C'est, en tout cas, tout ce que l'on peut souhaiter aux Red Flames. Actuellement, elles occupent la tête de leur groupe, à égalité de points avec l'Écosse, mais se trouvent derrière leurs adversaires en raison d'un goal-average moins favorable. La victoire, ce soir, revêt donc une importance capitale pour prendre définitivement les rênes de la poule et se rapprocher de la qualification. L'enjeu de cette rencontre est donc immense pour les Belges. Après avoir laissé échapper deux points précieux lors du match aller, la pression est sur leurs épaules pour rectifier le tir à domicile. Le soutien du public louvaniste sera, sans nul doute, un facteur clé pour transcender les joueuses et les pousser vers la victoire. L'ambiance attendue dans le stade promet d'être électrique et de galvaniser les Red Flames dans leur quête des trois points. La sélectionneuse a insisté sur l'importance de l'approche mentale : rester concentrée sur l'objectif, mettre de l'intensité et exécuter le plan de jeu à la perfection. La performance individuelle et collective devra être irréprochable pour surmonter l'adversité écossaise et assurer un succès vital pour la suite de la compétition





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