La Coupe du Monde continue de faire parler d'elle, avec des news qui exploseront sur les réseaux sociaux. L'arbitre d'Angleterre-Croatie a fait preuve de comportement inacceptable, tandis que Paolo Falzone, condamné à 27 ans de prison, pourrait en sortir dans 5 ans grâce à la détention préventive.

Les réseaux sociaux ont explosé après que l'arbitre d'Angleterre-Croatie a fait preuve de comportement inacceptable. Paolo Falzone , condamné à 27 ans de prison, pourrait en sortir dans 5 ans grâce à la détention préventive.

La taxe sur les kots étudiants va coûter 62 % plus cher, mais le bourgmestre de Louvain-la-Neuve assure que les étudiants ne contribuent pas financièrement. Les Diables Rouges ont disputé un drôle de match amical en pleine Coupe du Monde, avec une petite victoire à la clé (2-1). Cristiano Ronaldo a été critiqué sur les réseaux sociaux après le match Portugal-Congo, tandis que Lionel Messi s'est expliqué après avoir fondu en larmes contre l'Algérie.

La Coupe du Monde continue de faire parler d'elle, avec des joueurs comme Mbappé, Messi et Haaland qui brillent sur le terrain





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