Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle changent la façon dont on vit le deuil, permettant de partager la perte, d'honorer la mémoire des disparus et de gérer leur héritage numérique.

Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle transforment les rites du deuil, bouleversant les manières de partager une perte, d'honorer la mémoire des disparus et de gérer leur héritage numérique .

Marie Brasseur a recueilli une trentaine de témoignages, tant de personnes touchées par un décès que d'experts du deuil. Elle explique que les réseaux sociaux ont changé la façon dont on vit désormais le décès d'un proche.

"On est en train de vivre une période assez nouvelle par rapport à la façon dont on s'exprime par rapport à notre deuil", explique-t-elle. "On utilise de façon quotidienne les réseaux sociaux ou des outils digitaux, et le deuil, maintenant, s'exprime également sur ces outils, sur des plateformes et de cette manière. " Il peut aussi s'agir d'un moyen de compenser un manque d'entourage proche. "Les personnes endeuillées ont besoin d'en parler.

Peut-être que les proches ne sont pas ou plus disponibles alors elles utilisent ce qu'elles peuvent utiliser, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Là, d'un simple message, d'une simple publication, on peut toucher d'autres personnes qui vont au-delà de notre réseau proche", dont parfois de parfaits inconnus.

Quiconque est présent sur les réseaux a été témoin de cette évolution, parfois s'en en prendre conscience : "Vous regardez votre Facebook et entre une blague et les photos de vacances d'un copain, vous pouvez trouver un hommage à une personne qui manque à quelqu'un, ou bien un avis de décès, puisqu'on communique de cette façon" désormais





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