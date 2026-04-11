Les Royals et Leurs Carrières : Des Choix Audacieux et Des Chemins Singuliers

Découvrez les parcours professionnels des membres de familles royales qui ont choisi de s'écarter des sentiers battus. De la princesse Märtha Louise de Norvège, qui a embrassé la spiritualité, aux princes belges et luxembourgeois ayant opté pour des carrières dans les affaires et la viticulture, en passant par les princesses d'York qui construisent leur indépendance. Un aperçu fascinant des choix et des réussites des royals modernes.

La princesse Märtha Louise de Norvège a fait un choix notable en 2002 en renonçant à son titre d'Altesse Royale. Cette décision lui a permis de s'affranchir des contraintes protocolaires et de tracer sa propre voie. Bertrand Deckers, chroniqueur royal, explique qu'elle a depuis longtemps suivi une orientation très personnelle : elle est convaincue de posséder une capacité hors du commun, qu'elle a développée et qui lui permet de communiquer avec les anges.

Elle a décidé de transformer cette aptitude en profession, en fondant une école où elle enseigne à ses élèves comment établir une connexion avec les anges. Sans bénéficier d'aucune dotation, la princesse a multiplié les projets pour assurer ses revenus. Elle a notamment lancé une marque de vêtements féminins en collaboration avec deux amies et explore diverses sources de financement. Selon Bertrand Deckers, lors de son dernier mariage, elle a vendu les photos exclusives de l'événement à un magazine renommé. Par ailleurs, elle développe des activités avec son nouveau mari, présenté comme chaman. Nicolas Fontaine, rédacteur en chef d'Histoires Royales, souligne qu'ensemble, ils donnent des conférences internationales sur le développement personnel et la spiritualité.\En Belgique, le prince Lorenz a connu une carrière florissante dans le domaine financier. Directeur associé de la banque privée suisse Gutzwiller depuis 1990, l'époux de la princesse Astrid de Belgique affiche un parcours impressionnant. Nicolas Fontaine rappelle que le prince Lorenz a siégé au conseil d'administration de la BNP, a travaillé pour Suez et a occupé des postes de direction chez Worldline, l'entreprise mondiale spécialisée dans les transferts d'argent et les paiements par carte bancaire. Il précise également que le prince Lorenz a cédé sa place au sein de la banque Gutzwiller à son fils Amedeo depuis 2021. Son frère, le prince Joachim, s'est également lancé dans le monde des affaires, mais dans un secteur différent. Cofondateur d'une entreprise en pleine croissance, il connaît actuellement une véritable success story. Nicolas Fontaine revient sur le projet : le prince Joachim a introduit un concept américain, le fonds de reprise, qui vise à aider des investisseurs talentueux à acquérir et à diriger des PME rentables. Ce concept innovant a été bien accueilli en Belgique, et sa sœur, la princesse Luisa Maria, l'a rejoint dans cette aventure.\Avant de se consacrer à la viticulture, le prince Félix de Luxembourg a travaillé dans un domaine différent. Entre 2005 et 2009, le frère du Grand-Duc a travaillé dans les relations publiques pour une société spécialisée dans les événements culturels et sportifs. Cette expérience s'inscrit dans son désir de mener une vie professionnelle comme tout le monde. Il a d'ailleurs confié qu'il est important pour lui de travailler et de mener sa propre vie, une démarche gratifiante pour lui-même. Cependant, devenir vigneron exige une formation spécifique. Avant de reprendre le domaine familial, Félix de Luxembourg a suivi cinq années d'études, sanctionnées par un master en bioéthique en 2013. Depuis, il dirige le domaine acquis par le père de son épouse, Claire, il y a plusieurs années. Chaque année, près de 300 000 bouteilles sont produites, et une activité hôtelière s'est développée autour du château. Bertrand Deckers, chroniqueur royal, souligne que le prince a conservé une touche personnelle dans cette reconversion : il a nommé dix cuvées du nom de ses trois enfants, avec des noms tels que Princesse Amalia, Prince Liam et Prince Balthazar. Installé à Francfort, Félix de Luxembourg continue d'assumer certains engagements royaux tout en gérant son activité à distance. Il passe environ une à deux journées par mois en Provence pour superviser l'exploitation de 55 hectares, selon Bertrand Deckers. Au sein de la famille Windsor, seules les membres actifs reçoivent un soutien financier public. Les princesses Beatrice et Eugenie d'York, nièces du roi Charles III, ont dû construire leur propre indépendance financière. Bien que régulièrement présentes lors d'événements familiaux, elles ne remplissent pas de rôles officiels, rappelle Nicolas Fontaine. En conséquence, comme le résume Bertrand Deckers, elles ont été obligées de se former et de trouver un emploi





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