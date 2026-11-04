Les ruines de Poilvache cherchent des bénévoles pour sauver ce patrimoine historique

À Yvoir, les bénévoles des Amis de Poilvache peinent à entretenir les ruines. Rejoignez cette ASBL pour protéger ce site classé de 800 ans dans la vallée de la Meuse.

Sous le brouillard matinal de la vallée de la Meuse, les ruines de Poilvache trônent majestueusement sur leurs rochers depuis le treizième siècle. Ce site historique, fondé vers l'an mil deux cents, fut détruit deux siècles plus tard, mais conserve une valeur inestimable pour la région. Aujourd'hui, la préservation de cet héritage médiéval dépend entièrement d'une poignée de passionnés qui s'activent sans relâche.

L'Asbl Les Amis de Poilvache, dirigée par Michèle André depuis près de quarante ans, assure la maintenance quotidienne de ce lieu chargé d'histoire. Le groupe de douze bénévoles reste toutefois confronté à une réalité démographique critique. La main-d'œuvre vieillit et se raréfie dangereusement, mettant en péril la survie même de l'association qui veille sur ce joyau naturel et culturel.

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Un entretien complexe pour deux hectares classés

Les bénévoles gèrent un territoire de deux hectares et demi à entretenir, un labeur qui se déroule sous le contrôle strict du département nature et forêt. Quatre journées de débroussaillage sont organisées chaque année, une fréquence jugée insuffisante par les responsables du site. Cette faible cadence reflète directement la pénurie de volontaires disponibles pour assurer les travaux nécessaires.

Les murs anciens, vieux d'environ huit cents ans, nécessitent des soins particuliers et une attention constante pour éviter leur dégradation rapide. La structure rocheuse et les vestiges architecturaux demandent des techniques spécifiques pour rester stables. Sans intervention régulière, ces éléments patrimoniaux risquent de disparaître sous l'effet du temps et des intempéries.

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Solidarité professionnelle et espoirs de renforcement

Malgré ces défis, des solutions innovantes émergent grâce à la solidarité locale. Un professeur de maçonnerie a proposé son aide spécialisée après avoir entendu les difficultés de l'association concernant la dégradation de certains murs. Ce professionnel travaille en collaboration avec le Forem, ce qui lui permet d'encadrer des stagiaires dans les tâches de restauration.

Cette collaboration permet de bénéficier d'une expertise technique précieuse pour les chantiers de rénovation. Michèle André se dit très contente de cette aide qui compense partiellement le manque de bras. Cependant, la présidente reconnaît que même avec cinquante bénévoles supplémentaires, l'ambition de réaliser plus de travaux reste un rêve lointain pour l'instant.

Valorisation du patrimoine et appels à l'action

L'Asbl Les Amis de Poilvache reste motivée par l'objectif de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. La volonté est de faire découvrir ce site aux plus grands nombres, tant pour sa richesse naturelle que pour son passé historique unique. Les petits trésors naturels présents dans la réserve attirent également l'attention des amateurs de biodiversité.

Si les espoirs de voir arriver de nouveaux bénévoles persistent, l'association continue d'avancer avec les moyens actuels. L'esprit d'équipe et la passion pour ce lieu sont les seuls moteurs capables de garantir la pérennité des ruines. Le temps presse pour trouver des volontaires prêts à s'investir sur le long terme.

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La situation actuelle exige une mobilisation citoyenne rapide pour préserver cette partie intégrante de l'histoire wallonne. Les intéressés sont invités à rejoindre les rangs pour participer aux journées de travail et aux activités de découverte du site. L'avenir de Poilvache se joue désormais dans les mains de ceux qui veulent protéger ce trésor commun.