Les Saints de glace : une croyance populaire ou une réalité scientifique ?

La météo de ces derniers jours a des airs d'automne, avec des grêles, des orages et des températures jusqu'à sept degrés sous les normales de saison. Certains habitants voient dans ces conditions les Saints de glace, une croyance populaire qui remonte au Moyen Âge. Cependant, David Dehenauw, météorologue à l'IRM, rappelle que même si des périodes froides peuvent survenir à cette période de l'année, les Saints de glace ne constituent pas une règle météorologique fiable. Les dernières périodes de froid peuvent parfois survenir après ces saints, et ce n'est pas systématique.

La météo de ces derniers jours a des airs d'automne, avec des grêles, des orages et des températures jusqu'à sept degrés sous les normales de saison.

Certains habitants voient dans ces conditions les Saints de glace, une croyance populaire qui remonte au Moyen Âge. Cependant, David Dehenauw, météorologue à l'IRM, rappelle que même si des périodes froides peuvent survenir à cette période de l'année, les Saints de glace ne constituent pas une règle météorologique fiable. Les dernières périodes de froid peuvent parfois survenir après ces saints, et ce n'est pas systématique





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