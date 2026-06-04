Les scouts d'Ukraine perdent leurs uniformes après une attaque russe sur une usine textile: "Tous les tissus sont perdus"

La fédération nationale des scouts d'Ukraine (NOSU) lance un appel à l'aide internationale après qu'une attaque russe a détruit l'usine qui produisait leurs uniformes, anéantissant stocks de tissus et uniformes finis, juste avant la saison des camps d'été, mettant en péril l'équipement de nombreux nouveaux scouts.

La fédération nationale ukrainienne du scoutisme (NOSU) lance un appel à l'aide après qu'une attaque russe a détruit l'usine textile où étaient fabriqués les uniformes des scouts.

La plupart des tissus et des uniformes finis ont été détruits.

"Beaucoup de ces uniformes étaient destinés à des enfants qui partaient pour la première fois en camp", écrivent les scouts ukrainiens. "Nous ne pouvons pas demander à ces familles de payer une deuxième fois. " Un uniforme scout est plus qu'une simple chemise. Il symbolise l'appartenance, la dignité et l'égalité.

C'est le sentiment de faire ensemble partie d'une patrouille, d'un groupe et de la famille mondiale du scoutisme. C'est un cri d'alarme de l'organisation nationale des scouts d'Ukraine. Une attaque russe a réduit en cendres cette nuit l'usine où sont confectionnés les uniformes scouts, et de nombreux uniformes finis y étaient stockés, prêts à être expédiés. À l'approche de la saison des camps, de nombreux enfants risquent désormais de ne pas recevoir d'uniforme.

"Nous avons perdu le tissu déjà acheté, ainsi que les uniformes déjà produits et payés, mais qui n'avaient pas encore été récupérés. Cela se passe juste avant la saison des camps d'été, et tous les uniformes perdus étaient destinés à de nouveaux scouts qui venaient d'adhérer à la NOSU. Pour beaucoup d'entre eux, cet été aurait été leur première vraie expérience de camp scout.

" "Nous ne pouvons pas attendre des familles qu'elles paient le même uniforme deux fois, mais en même temps, la NOSU n'est pas en mesure de remplacer tout ce qui a été perdu par ses propres moyens. C'est pourquoi la fédération lance un appel aux groupes scouts étrangers et aux sympathisants. Avec votre soutien, nous pourrons confectionner de nouveaux uniformes et les livrer aux scouts qui les attendent, avant même leurs premiers camps d'été.

" La réaction à cet appel est overwhelming, selon la fédération. Des dons arrivent du monde entier pour acheter de nouveaux uniformes scouts pour les scouts ukrainiens.

"Nous sommes incroyablement reconnaissants", déclare la NOSU. En Ukraine, il existe plusieurs organisations de scoutisme, dont la NOSU et Plast, une plus ancienne et historiquement très influente, sont les principales. Ensemble, elles comptent plusieurs dizaines de milliers de membres. Le scoutisme en Ukraine n'a pas disparu pendant la guerre, mais a au contraire connu une croissance notable.

Dans des villes comme Lviv, les enfants sont même sur des listes d'attente, car il n'y a pas assez de bénévoles pour encadrer de nouveaux groupes. Beaucoup de responsables sont en effet actifs dans l'armée. Les parents inscrivent plus souvent leurs enfants, car ils recherchent une structure, une communauté et des activités porteuses de sens en cette période d'incertitude. La guerre en Ukraine a un impact majeur sur le scoutisme.

Les camps et les activités sont souvent annulés, déplacés ou organisés dans des abris souterrains. De nombreux locaux sont également endommagés ou le matériel est perdu. En temps de guerre, de nombreux mouvements de jeunesse se sont organisés différemment et aident par exemple aux actions humanitaires ou soutiennent les communautés locales. Certains groupes organisent même du bénévolat ou des secours d'urgence





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scouts Ukraine Russie Attaque Uniforme Textile Guerre Solidarité Don

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Inhumain » , « Respectez les goats » : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-BelgiqueLes Diables Rouges affrontaient la Croatie, en préparation de la Coupe du Monde 2026. Vainqueurs 0-2, ils en ont profité pour rassurer les fans sur les réseaux sociaux.

Read more »

Le covoiturage et les véhicules légers électriques révolutionnent la mobilité durable en BelgiqueDécouvrez comment les plateformes de covoiturage et les véhicules électriques légers transforment les déplacements en Belgique, offrant des solutions économiques et écologiques pour les particuliers et les entreprises.

Read more »

Sécurité avant la ponctualité : les chauffeurs de bus scolaires témoignent après l'accident de BuggenhoutAprès l'accident mortel impliquant un bus scolaire à Buggenhout, les réactions sont mitigées. Les chauffeurs de bus scolaires interrogés par VRT NWS ont des expériences très différentes, mais ils sont unanimes sur un point : l'accident ne doit pas être généralisé à tous les chauffeurs de bus. Freddy Screurs, Wim Vandriessche et Eddy Peeters ont tous trois des opinions différentes sur les causes de l'accident et les conditions de travail difficiles pour les chauffeurs de bus scolaires.

Read more »

Un "bras d'honneur" à tous les enseignants : Pierre-Yves Dermagne soutient le mouvement grèvePierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS au Parlement, soutient le mouvement grève des enseignants et dénonce l'avancée du vote du décret-programme. Il propose une réduction du salaire des membres du gouvernement.

Read more »