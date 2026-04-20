Les secrets de Paul Ambach sur les venues de Michael Jackson en Belgique

Le promoteur Paul Ambach se livre sur ses souvenirs marquants de l'organisation des concerts de Michael Jackson en Belgique, entre professionnalisme exceptionnel et humanité face au deuil de Lady Diana.

À l’heure où le biopic intitulé Michael suscite un engouement mondial, le célèbre promoteur belge Paul Ambach a accepté de replonger dans ses souvenirs pour livrer un témoignage inédit sur ses interactions privilégiées avec le Roi de la Pop.

Invité de l’émission matinale de Benjamin Maréchal, ce pilier de l’industrie musicale en Belgique est revenu sur les coulisses de deux événements majeurs qui ont marqué l’histoire des concerts dans le plat pays : les passages légendaires de Michael Jackson à Werchter en 1988 et à Ostende en 1997. Passionné de musique soul depuis ses premières années, Paul Ambach confie avoir tissé des liens avec la sphère Jackson bien avant que l'artiste ne devienne une icône planétaire. Il se souvient de l’effervescence qui régnait autour du jeune prodige, un talent dont la réputation grandissait de manière exponentielle, portée par une aura singulière et une discipline de fer. Lorsqu’il évoque le passage de 1988, Paul Ambach ne tarit pas d’éloges. Pour lui, Michael Jackson ne se contentait pas de chanter ou de danser, il proposait une expérience totale, une performance millimétrée où chaque détail technique, chaque note et chaque pas de danse étaient orchestrés avec une précision chirurgicale. Il décrit un artiste soutenu par une équipe dévouée, un staff d'une fidélité absolue qui veillait à ce que rien ne vienne entraver la magie de l’instant. Mais au-delà du professionnel, c’est l’homme qui a laissé une trace indélébile dans son esprit. Il se rappelle d’une star accessible, capable d’une grande bienveillance, notamment envers les plus jeunes, allant jusqu’à recevoir personnellement les choristes de l’hymne caritatif We Are the World dans ses loges privées, une preuve de sa sensibilité et de son attachement aux valeurs humaines. Le récit prend une tournure plus dramatique lorsqu’il aborde la date fatidique de 1997 à Ostende. Alors que soixante-dix mille fans attendaient impatiemment devant les portes, le monde entier a été frappé par la nouvelle tragique de la mort de Lady Diana. Pour Michael Jackson, qui entretenait une relation d’amitié avec la princesse, le choc fut insurmontable. Paul Ambach raconte l’atmosphère lourde en coulisses : tout était prêt, les projecteurs, le son, l’organisation, mais l’artiste était anéanti. Face à cette situation humaine déchirante, le promoteur a dû prendre une décision complexe : annuler le concert in extremis. La presse et le public ont unanimement salué cette décision, perçue comme un geste d’honneur. Finalement, le concert s’est tenu quelques jours plus tard, transformant cet incident malheureux en un moment de communion entre l’artiste et son public. Pour Paul Ambach, ce fut l’illustration parfaite du respect profond que Michael Jackson portait aux autres, consolidant à jamais son statut de légende bienveillante, loin des clichés parfois véhiculés par les tabloïds à son sujet





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