Les seniors LGBT+ confrontés à l'invisibilité dans les maisons de repos

Les seniors LGBT+ sont souvent confrontés à l'invisibilité dans les maisons de repos. Les associations qui défendent leurs droits soulignent l'importance de l'inclusion et de la diversité dans ces établissements.

Pendant plus de trois décennies, Jacques et Paul ont construit leur vie ensemble. À leur arrivée en maison de repos en 2017, chacun occupe sa propre chambre et ils continuent à se voir quotidiennement.

Lorsque Paul décède il y a quatre ans, la fragilité de leur situation apparaît. N'étant ni mariés ni liés par un statut légal reconnu, Jacques se retrouve écarté de toutes les décisions concernant les funérailles de son compagnon.

Comme ils n'étaient pas mariés, comme il n'y avait pas de lien officiel et légal, le CPAS s'est immédiatement occupé de tous les documents, mais aussi de l'enterrement et de la cérémonie, explique Catherine Gouffau, référente en matière de vie intime, affective et sexuelle dans l'établissement Clos Bizet situé à Anderlecht. Faire évoluer les mentalités au quotidien est un défi important pour les équipes de maisons de repos.

Catherine Gouffau travaille à ce que les résidents, les membres de la famille et le personnel soignant soient sensibilisés à la diversité et à l'inclusion. Son approche repose sur le principe d'intégrer simplement la diversité dans la vie de l'établissement plutôt que d'en faire un sujet à part. Il suffit d'installer un environnement où les gens sentent que c'est queer-friendly, et puis tout d'un coup, on réalise qu'il y a plein de gens concernés dans la maison.

Le travail de Catherine Gouffau passe également par la formation du personnel soignant. L'objectif n'est pas de convaincre chacun d'adhérer à une vision particulière, mais de rappeler les exigences professionnelles. Au moment où une personne a besoin de soins, la maison de repos n'est pas l'endroit où l'on projette ses propres normes et ses propres valeurs sur l'autre. Pour mener ces formations, Catherine Gouffau collabore avec les associations qui défendent les droits des seniors LGBT+.

Selon sa coordinatrice, Hilde de Greef, les établissements restent difficiles à mobiliser. Cette année, nous avions mis l'accent sur Anderlecht. Nous avons envoyé des mails à une quinzaine de maisons de repos et seules deux ont répondu. Après les avoir toutes recontactées par téléphone, nous avons finalement pu organiser des formations dans trois établissements.

Du côté des fédérations du secteur, la question peine également à s'imposer parmi les priorités. Thierry Gilson, secrétaire général de Femarbel, qui représente plus de 300 maisons de repos à Bruxelles et en Wallonie, reconnaît l'importance du sujet. C'est une question qui a toute son importance. Maintenant, il faut garder à l'esprit que c'est une problématique qui ne touche pas la grande majorité des résidents.

Dans des maisons de repos déjà confrontées à une pénurie de personnel et à des défis croissants en matière de soins et d'accompagnement, les questions d'inclusion peuvent parfois sembler secondaires. Si la Belgique figure parmi les pays pionniers en matière de droits des personnes LGBT+, les associations rappellent que les avancées législatives ne suffisent pas toujours à effacer les préjugés. Un défi qui se pose aussi derrière les portes des maisons de repos. Les seniors LGBT+ sont souvent confrontés à l'invisibilité dans ces établissements





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seniors LGBT+ Maisons De Repos Inclusion Diversité Droits Des Personnes LGBT+

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bureau du Plan propose plusieurs pistes pour réduire les dépenses et augmenter les recettesLe Bureau du Plan a présenté les programmes des partis politiques en lice pour les élections de 2024, qui avaient déjà été chiffrés. Les experts proposent plusieurs pistes pour réaliser des économies, telles que la sécurité sociale, la digitalisation, la fusion d'agences et d'administration, la limitation du nombre de collaborateurs parlementaires, la réduction des niches fiscales, la suppression de l'avantage fiscal pour le 3e pilier de pension et pour les comptes d'épargne, et la mise en place de nouveaux impôts. Les experts recommandent également de plancher sur le centenindex, l'indexation plafonnée, au profit de la proposition des interlocuteurs sociaux, tandis que d'autres experts suggèrent un saut d'index généralisé.

Read more »

Les cultures agricoles touchées par les intempéries en BelgiqueLa Belgique traverse actuellement une période d'instabilité météorologique qui affecte les cultures agricoles. Les conseillères de la Fédération Wallonne de l'Agriculture soulignent les dégâts causés par les précipitations.

Read more »

« Inhumain » , « Respectez les goats » : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-BelgiqueLes Diables Rouges affrontaient la Croatie, en préparation de la Coupe du Monde 2026. Vainqueurs 0-2, ils en ont profité pour rassurer les fans sur les réseaux sociaux.

Read more »

Le covoiturage et les véhicules légers électriques révolutionnent la mobilité durable en BelgiqueDécouvrez comment les plateformes de covoiturage et les véhicules électriques légers transforment les déplacements en Belgique, offrant des solutions économiques et écologiques pour les particuliers et les entreprises.

Read more »