Les strip-teaseuses de Montréal se rassembleront dans la rue pour plaider en faveur de la reconnaissance et contre la criminalisation du travail du sexe. Elles estiment que les conditions de travail actuelles sont encore trop dangereuses et demandent un statut de salarié, une légalisation du travail du sexe et l'abrogation des 'bar fees' dans leur secteur.

Cette fin de semaine, les strip-teaseuses de Montréal se rassembleront dans la rue pour plaider en faveur de la reconnaissance et contre la criminalisation du travail du sexe .

Selon elles, les conditions de travail actuelles sont encore trop dangereuses. Cependant, personne n'est convaincu par la demande d'un statut de salarié, de peur des coûts supplémentaires et de moins de flexibilité. La grève intervient à un moment crucial pour l'industrie, car le Grand Prix de Formule 1 se déroulera cette fin de semaine dans la ville, attirant de nombreux clients.

Le Grand Prix de Canada est une course importante dans le championnat de Formule 1, ce qui attire de nombreux visiteurs dans la ville. C'est une période importante pour l'hôtellerie, le tourisme et les clubs de strip-tease.

Cependant, tous les clubs de strip-tease ne seront pas à plein régime. Une partie des danseuses exotiques se rassembleront dans la rue pour faire grève, sous la direction du Comité Autonome du Travail du Sexe. Elles estiment que la situation actuelle laisse encore trop de place à des conditions de travail dangereuses et à des abus dans l'industrie. Les strip-teaseuses demandent notamment un statut de salarié.

Actuellement, la plupart des danseuses travaillent en tant que 'indépendantes', ce qui leur donne peu de sécurité.

'Elles nous font sentir que nous sommes remplaçables', déclare l'une des danseuses. 'Si vous demandez trop, ils ne vous laissent plus travailler, simplement parce que c'est possible. ' Les danseuses veulent la légalisation du travail du sexe et l'abrogation des 'bar fees' dans leur secteur. Elles veulent également se débarrasser de la 'bar fee', une rémunération qu'elles doivent payer à l'ouverture de chaque shift au propriétaire du club de strip-tease.

Enfin, elles plaident en faveur de la légalisation du travail du sexe, qui est encore largement illégal au Canada. Par la grève, les danseuses veulent attirer l'attention et espèrent travailler à une meilleure protection, une plus grande stabilité et une situation de travail plus sûre.

Cependant, il y a également des danseuses qui ne sont pas d'accord avec certaines des demandes des grévistes. Un statut de salarié, selon elles, pourrait apporter de nouveaux problèmes. Elles pensent notamment à plus de discrimination et de préjugés sur le marché de l'immobilier ou lors de contrôles de passeports à l'étranger. D'autres danseuses craignent que les propriétaires de clubs de strip-tease renforcent leur emprise sur leur travail.

'Nous sommes satisfaits de la mesure d'autonomie que nous avons actuellement', déclare une danseuse avec le pseudonyme d'Andrea. 'Si nos employeurs avaient trop de pouvoir, cela rendrait la discrimination raciale (au moment de l'embauche, n.v.d.r. ) qui existe déjà encore plus forte.

' La plupart des danseuses sont cependant d'accord pour que le travail du sexe ne soit plus considéré comme un crime. Il est légal de proposer des services sexuels, mais il est illégal de payer pour des services sexuels, selon la loi canadienne. Cela crée beaucoup d'incertitude et de stigmatisation, selon elles. La grève commence samedi dans le centre-ville de Montréal.

Les participants distribueront des flyers aux entrées des clubs de strip-tease pour faire connaître leurs demandes. Les propriétaires de clubs de strip-tease n'ont pas encore réagi





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