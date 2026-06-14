Les supporters belges choisissent leur onze idéal pour le premier match des Diables Rouges contre l'Égypte

Les supporters belges ont voté pour désigner leur composition d'équipe préférée pour le premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 face à l'Égypte. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans figurent dans ce onze-type. Romelu Lukaku, jugé physiquement juste, n'y figure pas, remplacé par le jeune Matias Fernandez-Pardo.

La composition idéale des supporters belges pour le premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 contre l' Égypte a été révélée grâce à un vote.

Le gardien Thibaut Courtois a remporté une large majorité avec 94,8 % des suffrages. En défense, Thomas Meunier est le plus plébiscité, et le duo central retenu par les fans est composé de Ngoy et Theate, Timothy Castagne occupant le couloir gauche, pour une défense à quatre. Le milieu de terrain choisi par les supporters associe Kevin De Bruyne, Youri Tielemans (désigné comme capitaine) et Amadou Onana.

En attaque, Romelu Lukaku, jugé trop juste physiquement après une saison perturbée par des blessures, n'apparaît pas dans ce onze-type. C'est le jeune Matias Fernandez-Pardo qui obtient la faveur des votants avec 14 % des voix, devançant Charles De Ketelaere. Jérémy Doku est préféré sur l'aile gauche, tandis que Trossard est largement plébiscité à droite, devant Dodi Lukebakio et Alexis Saelemaekers.

Désormais, tous les regards se tournent vers les choix définitifs du sélectionneur Rudi Garcia, qui doit officialiser son équipe lundi vers 20h pour cette rencontre inaugurale. Le contexte de la Coupe du Monde 2026 et les attentes placées dans les Diables Rouges sont au cœur des discussions. Les supporteurs se sont massivement exprimés pour influencer, dans la limite de leur rôle, la composition de l'équipe pour ce match crucial contre l'Égypte, premier obstacles dans la quête mondiale.

Ce scrutin reflète les préférences du public, mais aussi certains doutes concernant l'état de forme de joueurs majeurs comme Lukaku. L'engouement est palpable à l'approche de la rencontre, et les réactions sur les réseaux sociaux montrent l'investissement des fans dans chaque décision technique. Le choix de Matias Fernandez-Pardo à la place de l'attaquant star illustre une prise de risque que les supporters approuvent, souhaitant voir du sang neuf et une équipe pleine de courage.

De son côté, Rudi Garcia devra concilier ces attentes avec ses propres observations et les impératifs tactiques. La défense à quatre choisie par les fans montre une Préférence pour des latéraux offensifs comme Castagne et Meunier, appuyant un milieu créatif avec De Bruyne et Tielemans. Onana apporte la solidité et la récupération. Ce onze-type est cohérent et ambitieux, mélangeant expérience et jeunesse.

Cependant, le football n'est pas une science exacte et les surprises font partie du jeu. Les Diables Rouges, après un cycle européen décevant, ont à cœur de briller sur la scène mondiale. Ce vote des supporters est une forme de dernier mot du peuple avant que le coach ne livre sa version définitive. Les heures qui séparent de l'annonce de la composition officielle seront animées par toutes les spéculations et analyses possibles.

Le match contre l'Égypte, nation en reconstruction mais toujours aussi compliquée à manier, sera un test sérieux pour la Belgique. Une victoire est impérative pour bien entamer la compétition et se mettre à l'abri d'une surprise. Les joueurs auront à cœur de répondre aux attentes de leur public, mais aussi de justifier les choix tactiques qui seront faits. La pression est élevée, le football belge attend beaucoup de cette génération dorée qui doit enfin collectionner les trophées majeurs.

La Coupe du Monde 2026 représente une opportunité en or de faire entrer l'histoire dans le patrimoine du football belge. Que ce soit avec Lukaku ou Fernandez-Pardo, avec Trossard ou Lukebakio, l'objectif reste le même: une victoire claire et convaincante pour lancer la campagne. Les supporters ont donné leur avis, maintenant place aux actes sur le terrain





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