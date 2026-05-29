Les supporters de la Rode Duivels se préparent à aller au prochain championnat du monde de football, qui aura lieu en 2026. Les billets sont en vente, mais ils sont très chers. Les supporters ne sont pas d'accord avec les prix élevés, mais ils sont prêts à payer pour voir leur équipe jouer.

Les supporters de la Rode Duivels se préparent à aller au plus cher mondial de l'histoire.

"Nous avons économisé pendant 2 ans pour cela", dit l'un d'entre eux. Le prochain championnat du monde de football sera le plus cher de l'histoire. Les supporters ne sont pas d'accord avec les prix élevés, mais ils sont prêts à payer pour voir leur équipe jouer. Le championnat du monde 2026 aura lieu le 12 juin et sera organisé pour la première fois dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les billets sont en vente, mais ils sont très chers. Les prix sont jusqu'à 4 fois plus élevés que ceux du précédent championnat du monde en Qatar. Les supporters de la Rode Duivels ont donc dû économiser pendant deux ans pour acheter leurs billets. Le Royal Belgian Fan Club 1895 a acheté des billets à 60 dollars par match.

C'est un grand écart avec les prix actuels de la FIFA. Un billet pour une match de groupe coûte environ 450 dollars, tandis qu'un billet pour la finale coûte environ 9 000 dollars. Le club a vendu environ 7 000 billets, a confirmé Pierre Corné de la Fédération belge de football. Michael Vandersteen, organisateur de voyages de football, a organisé des voyages pour voir la Rode Duivels jouer.

Il a organisé des voyages pour voir la Rode Duivels jouer avec son collègue. Ils ont organisé des voyages pour voir la Rode Duivels jouer avec Voetbalreizen De Bemvoort. Ils ont organisé des voyages pour voir la Rode Duivels jouer avec 80 personnes.

"Nous sommes des supporters touristiques", a dit Vandersteen. "Nous voulons voir la Rode Duivels jouer et explorer l'endroit où nous sommes. " Les voyages de football sont populaires pour voir la Rode Duivels jouer. "Il y a eu plus de personnes qui se sont inscrites que pour le précédent championnat du monde en Qatar", a dit Vandersteen.

"C'est parce que les États-Unis, le Canada et le Mexique sont des pays très touristiques. " Les supporters de la Rode Duivels sont prêts à payer pour voir leur équipe jouer. "Le championnat du monde est un événement important pour nous", a dit Vandersteen. "Nous voulons voir la Rode Duivels jouer et explorer l'endroit où nous sommes.

" Les supporters de la Rode Duivels sont prêts à payer pour voir leur équipe jouer. "Nous sommes prêts à payer pour voir la Rode Duivels jouer", a dit Vandersteen. "Nous voulons voir la Rode Duivels jouer et explorer l'endroit où nous sommes.





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