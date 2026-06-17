Les supporters écossais provoquent une pénurie de bière à Boston pendant la Coupe du monde

Près de 30 000 fans écossais déployés à Boston pour le Mondial ont entraîné une consommation massive de bière, forçant plusieurs bars à réapprovisionner leurs stocks en urgence.

La présence de près de 30 000 supporters écossais à Boston pour la Coupe du monde de football féminin a provoqué une consommation record de bière dans la ville.

Plusieurs bars et brasseries ont été contraints de réapprovisionner leurs stocks en urgence face à l'afflux massif de fans venus soutenir leur équipe. Il s'agit de la première participation de l'Écosse à un Mondial depuis 1998, et les supporters ont fait le déplacement en nombre aux États-Unis. Ils étaient déjà très nombreux au Gillette Stadium lors de la victoire contre Haïti (1-0) et devaient encore envahir les tribunes le week-end suivant pour le match face au Maroc.

En dehors des stades, les fans écossais ont également animé la ville, transformant notamment Fenway Park, le célèbre stade des Boston Red Sox, en un véritable chaudron lors d'un match de baseball. Leur présence s'est aussi fait remarquer lors des entraînements de l'équipe nationale. Mais c'est surtout dans les pubs et les brasseries que leur impact a été le plus visible. Selon des médias locaux, plusieurs établissements ont signalé des ruptures de stock le week-end dernier.

La célèbre brasserie Samuel Adams a été particulièrement touchée par cette demande exceptionnelle. Son responsable a expliqué que la consommation de sa bière phare avait été multipliée par quatre par rapport à un week-end prolongé du 4 juillet, la fête nationale américaine. Face à cette demande sans précédent, une livraison d'urgence a dû être organisée dès le samedi matin pour tenter de répondre à l'appétit des supporters écossais.

Cet épisode illustre l'engouement et l'importance des supporters dans le succès populaire d'une Coupe du monde, et leur capacité à influencer l'économie locale de façon spectacale, même à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Supporters Écossais Coupe Du Monde Boston Pénurie Bière Samuel Adams

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde : le match Belgique-Égypte, un tournant pour les Diables RougesLes Diables Rouges affrontent l'Égypte dans ce qui pourrait être le match décisif de leur Coupe du monde. En période de mutation, l'équipe belge doit confirmer ses progrès et éviter les doutes.

Read more »

Belgique‑Égypte : les Diables Rouges entrent en scène en Coupe du Monde 2026Rudi Garcia aligne Timothy Castagne et Brandon Mechele pour le premier match du groupe G contre l'Égypte au Lumen Field de Seattle. Les réseaux sociaux s'agitent déjà, entre encouragements et appréhensions, tandis que les supporters belges espèrent un bon départ dans le tournoi.

Read more »

Les Diables Rouges lancent leur Coupe du monde 2026 contre l'Égypte dans un climat tenduLa Belgique affronte l'Égypte lundi soir à Seattle pour son entrée en lice dans le groupe G de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Rudi Garcia a titularisé Timothy Castagne et Brandon Mechele. Les Diables Rouges font face à des critiques sur les réseaux sociaux, notamment envers Thibaut Courtois, tandis que Jérémy Doku pourrait déclarer forfait. D'autres actualités marquantes incluent la condamnation de Paolo Falzone pour sept meurtres au volant sans perdre son permis, et un rappel de produit chez Lidl pour cause de plastique.

Read more »

Les équipes sans budget, les mal classées et les petites formations perduesLe journaliste Romain Molina raconte l'histoire de footballeurs qui ont un rêve, mais qui sont souvent pris dans la précarité, l'exil et le déracinement. Il aborde la face la plus sombre de l'antichambre du football mondial : certaines qualifications ne se jouent pas sur le terrain, mais sont décidées par pure tricherie.

Read more »