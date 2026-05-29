Les syndicats bruxellois de l'économie sociale réclament des chèques-repas pour tous et dénoncent les discriminations

Dans le secteur de l'économie sociale à Bruxelles, les syndicats exigent l'extension des chèques-repas à tous les travailleurs, y compris ceux en situation de handicap, et protestent contre les bas salaires et le manque de formation. Un préavis de grève a été déposé et des actions sont prévues.

Les syndicats du secteur de l' économie sociale à Bruxelles réclament l'introduction de chèques-repas pour l'ensemble des travailleurs, en particulier ceux en situation de handicap, dénonçant des pratiques discriminatoires où certains employeurs n'accordent cet avantage qu'au personnel encadrant et non aux ouvriers.

Abdelhamid Slimani, secrétaire régional CG/FGTB, souligne que ces travailleurs handicapés accomplissent déjà des efforts considérables et méritent une valorisation. Les salaires dans le secteur sont très bas, autour de 1200 euros pour un temps plein, et les syndicats exhortent les employeurs, qui ont quitté les négociations, à agir pour permettre une vie digne. Ils refusent que la situation de concurrence serve d'ex excuse récurrente.

D'autres revendications portent sur la revalorisation de la prime de chômage temporaire et le passage de trois à cinq jours de formation annuelle. Un préavis de grève a été déposé mi-mai et des actions sont prévues le 15 juin dans douze entreprises bruxelloises





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