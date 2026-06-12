Les universités de Flandre unissent leurs forces pour développer l'intelligence artificielle dans l'enseignement

Les 5 universités de Flandre vont travailler ensemble pour développer une stratégie commune de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. En collaboration avec les hautes écoles, les institutions de recherche et les partenaires du secteur privé, elles élaboreront une stratégie AI dans les mois à venir. Cette initiative est soutenue par le ministre de l'Enseignement Zuhal Demir (N-VA), qui a libéré 10 millions d'euros pour lancer le projet. L'objectif est de renforcer les enseignants, de mieux accompagner les élèves et d'étayer la politique, mais dans un environnement sécurisé, avec des accords clairs et avec les humains aux commandes.

Les 5 université s de Flandre vont développer une approche commune de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. En collaboration avec les hautes écoles, les institutions de recherche et les partenaires du secteur privé, elles élaboreront une stratégie AI dans les mois à venir.

Cette initiative est soutenue par le ministre de l'Enseignement Zuhal Demir (N-VA), qui a libéré 10 millions d'euros pour lancer le projet. Actuellement, un quart des enseignants du primaire et presque la moitié de ceux du secondaire utilisent déjà l'IA.

Cependant, il n'existe pas encore de directives claires sur son utilisation. L'IA est souvent entrée dans les écoles plus rapidement que les accords, la formation et l'environnement sécurisé. Pour éviter que les écoles et les institutions cherchent chacune de leur côté comment intégrer l'IA, Demir a demandé aux 5 universités de Flandre de développer une stratégie commune.

La stratégie vise à renforcer les enseignants, à mieux accompagner les élèves et à étayer la politique, mais dans un environnement sécurisé, avec des accords clairs et avec les humains aux commandes. L'objectif est de former les jeunes et les enseignants à utiliser l'IA de manière critique et responsable. Les recteurs des universités de Gand, Bruxelles, Anvers, Louvain et Hasselt soutiennent cette ambition.

Les universités devront déterminer quelles applications seront testées en priorité et comment les écoles et les enseignants seront impliqués. Le plan qu'elles élaboreront tournera autour de 5 piliers de contenu qui doivent permettre d'utiliser l'IA dans l'enseignement de manière sécurisée, réfléchie et avec une valeur ajoutée claire. L'enseignement doit être mieux préparé au marché du travail de demain et l'IA doit contribuer pédagogiquement à un apprentissage et un enseignement plus forts





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligence Artificielle Enseignement Université Stratégie Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tournante judiciaire et politique internationale : du procès Falzone à la réaction d'IranCette journée d'actualité regroupe un large éventail d'événements, du procès de Paolo Falzone et les{18} recommandations de Patrick Bruel à la réaction de Donald Trump face à l'Iran, en passant par les manifestations à Mexico, la célébration de Lewis Hamilton avec Kim Kardashian, les demandes belges de contrainte contre l'Ebola et les débats publics sur les produits chimiques et la politique migratoire. Chaque incident illustre la complexité des enjeux contemporains, entre justice, droit international, médias et santé publique. Les faits présentés offrent un panorama complet d'une époque où les conflits, les célébrités et les crises sanitaires sont aux yeux du public et de la presse. Le récit se termine par un regard sur les conséquences possibles pour les parties impliquées et sur les réponses gouvernementales attendues. Pour ceux qui suivent de près les controverses judiciaires, les conflits internationaux ou les grands événements sportifs, cet article donne la cause et la conséquence. Les rumeurs et les déclarations des avocats, les mesures prises par les États et les réactions de la population illustrent la multiplicité des enjeux et la vigilance nécessaire pour comprendre la situation actuelle.

Read more »

Les écoles de l'enseignement libre demandent aux parents de financer le matériel scolaire malgré la gratuitéDes écoles de l'enseignement libre en Wallonie adressent un courrier aux parents pour leur demander de fournir volontairement le matériel scolaire de base de leurs enfants. Cette situation fait suite à une réduction du subside alloué par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les fournitures, passant de 75 à 25 euros par enfant, alors que le principe de gratuité de l'enseignement fondamental est réaffirmé et étendu. Les directions d'écoles invoquent un budget insuffisant et refusent de puiser dans le subside de fonctionnement pour compenser cette perte, au risque de menacer la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement public, certaines communes comme Anderne maintiennent la prise en charge des fournitures, mais au détriment d'autres activités pédagogiques.

Read more »

Manifestations de colère dans les écoles : réponses nuancées sur la tenue des épreuvesLa question de la tenue des épreuves a été abordée sur le plateau de 'QR le débat' et les réponses sont divergentes. Les manifestations de colère se sont manifestées de manière différente selon les cultures d'école et les zones géographiques. Certaines écoles n'ont pas eu de cours depuis plusieurs semaines, tandis que d'autres ont fonctionné normalement malgré les actions et la colère. Les associations de direction de l'enseignement secondaire catholique proposent de ne faire passer des épreuves qu'aux élèves en difficulté pour avoir des informations complémentaires par rapport à leur passage dans l'année suivante.

Read more »

L'eurodéputée Saskia Bricmont dénonce une tentative d'intimidation du VietnamAlors qu'elle organisait cette semaine au Parlement européen un événement consacré à cette répression, 'la...

Read more »