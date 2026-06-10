Les valeurs financières des équipes nationales révélées par le CIES : l'Angleterre en tête, des disparités marquées

Une étude de l'Observatoire du football CIES classe la valeur des sélections nationales. L'Angleterre domine devant la France et l'Espagne, tandis que de petits pays peinent à dépasser quelques millions. Certains joueurs stars pèsent plus lourd que tout leurEffectif.

La valeur financière d'une équipe nationale ne se limite pas à son budget, mais les chiffres publiés par l'Observatoire du football CIES révèlent une hiérarchie claire.

L'Angleterre domine le classement avec une valeur agrégée de 1,454 milliard d'euros, largement portée par la puissance économique de la Premier League. Son joueur le mieux valorisé ne représente que 9,4% de ce total, le plus faible pourcentage pour l'élément le plus cher d'un noyau, soulignant une répartition équilibrée. La France suit de près avec 1,436 milliard et l'Espagne avec 1,407 milliard, formant un trio de tête serré.

L'Allemagne complète le quatuor des nations dépassant le milliard, affichant une valeur de 1,085 milliard. La Belgique, avec ses Diables Rouges, conserve une cote solide et se classe neuvième avec 700 millions. À l'autre extrême, les nations les moins valorisées sont la Jordanie (15 millions), l'Irak (13 millions) et l'Iran (12 millions). Au niveau individuel, le joueur le plus cher est le feu follet du FC Barcelone, évalué à 358 millions d'euros.

À lui seul, il surpasse la valeur totale de 30 des 48 nations participant au Mondial nord-américain. Des exemples frappants incluent le prodige de 18 ans Khusanov, Al-Taamari et Omar Marmoush, dont les valeurs respectives (9 millions sur 15) dépassent la somme de tous leurs coéquipiers, représentant jusqu'à 58,8% de la valeur de leur sélection.

En Norvège, un joueurstar cannibalise plus d'un tiers des 646 millions de la valeur totale de l'effectif, illustrant la dépendance à quelques talents individuels dans certaines équipes





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