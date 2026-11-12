Les Verts exigent l'arrêt des ventes immobilières de la SLRB pour le logement social

Ecolo soutient quatre associations dans leur combat contre la SLRB, accusée de brader le patrimoine public au profit de promoteurs privés au lieu de produire du logement social pour les Bruxellois.

Les Verts à Bruxelles se sont fermement opposés à la stratégie de vente actuelle de la Société Locale de Reconstruction Immobilière ( SLRB) juste avant une audience en référé cruciale. Cette procédure a été initiée par quatre associations majeures : le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat, Inter-Environnement Bruxelles, la Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement et la Fédération des services sociaux. Ces organisations contestent la décision de la SLRB de vendre ses immeubles au meilleur offer, une méthode que le parti écologique dénoncent comme une faute politique majeure qui nuit aux plus vulnérables.

Contexte juridique et mobilisation associative

Le cœur du conflit réside dans le destin de plusieurs bâtiments publics qui étaient initialement promis à une rénovation complète. L'objectif premier de ces projets était de créer des logements sociaux, une ressource dont la Région de Bruxelles-Capitale souffre grandement de pénurie, selon les requérants. Les Verts soutiennent activement ces associations dans leur démarche judiciaire, considérant que la privatisation rapide de ces actifs va à l'encontre de l'intérêt général. La SLRB, quant à elle, maintient sa politique de vente pour générer des revenus.

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Une stratégie de vente critiquée par Ecolo

According to Ecolo, this sales strategy is not isolated but continues with several public buildings in various other municipalities across the region. Jean-Marc Nollet, porte-parole d'Ecolo, a qualifié la vente au mieux offrant sans conditions d'un cadeau fait aux promoteurs privés. Il accuse le gouvernement bruxellois de brader le bien commun afin de financer de nouvelles acquisitions au prix du marché. Cette approche est jugée perdante pour les finances régionales et désastreuse pour les ménages qui attendent un logement digne de ce nom.

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Impact sur les 62.000 ménages en attente

Les conséquences de cette politique sont directes pour les 62.000 ménages actuellement en attente d'un logement social à Bruxelles. Les Verts exigent des procédures de vente strictes qui garantissent la production effective de logements abordables et sociaux. Ils déplorent que la logique du marché libre ne tienne pas compte de la crise du logement. Pour Ecolo, privilégier l'offre la plus haute sans contrepartie sociale revient à exclure une partie significative de la population bruxelloise du droit à un toit décent.

Exigences pour un avenir locatif équitable

Ecolo demande au gouvernement bruxellois de suspendre immédiatement ces ventes et de revoir en profondeur ses procédures actuelles. Les solutions proposées incluent l'ajout de clauses d'affectation sociale et abordable, la mise en place de plafonds de prix rigoureux et des critères qualitatifs取代ing the sole criterion of the highest bid. Les Verts appellent à une préférence assumée pour les acquéreurs issus du monde associatif et coopératif. Des réseaux tels que Sohonet ou Housing Deal sont cités en exemple pour leur capacité à produire du logement abordable durablement.