Le ministre-président Paul Magnette a exprimé son avis tranché sur les violences policières dénoncées pendant la manifestation des enseignants. Les familles de Lyhanna ont livré un discours déchirant lors de la marche blanche, exprimant leur colère et leur douleur.

Le ministre-président Paul Magnette a exprimé son avis tranché sur les violences policières dénoncées pendant la manifestation des enseignants. Les manifestants ont organisé une marche blanche pour honorer la mémoire de Lyhanna , une jeune fille qui a été victime d'un crime.

Les familles de Lyhanna ont livré un discours déchirant lors de la marche blanche, exprimant leur colère et leur douleur. La ministre-présidente Elisabeth Degryse a été accusée de vouloir allonger le délai légal d'avortement, ce qui a suscité une vive réaction de la part des manifestants. La Belgique est au bord de la faillite, selon les présidents de parti, et ils proposent des solutions telles que des impôts supplémentaires, une taxe sur les riches et des dépenses publiques réduites.

Un violent incendie a éclaté dans un entrepôt d'Anderlecht, faisant plusieurs victimes. Le syndicat des médecins va en justice face à une loi qui met en péril la qualité des soins





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