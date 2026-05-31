Une étude menée par l'Université d'Anvers et l'ULB a montré que les Wallons ne sont pas aussi à gauche que l'on pense. En effet, 30% des Wallons se sont auto-positionnés au milieu sur un axe gauche-droite.

Selon une étude menée par l'Université d'Anvers et l'ULB, les Wallons ne sont pas aussi à gauche que l'on pense. En effet, 30% des Wallons se sont auto-positionnés au milieu sur un axe gauche-droite, allant de 0 (très à gauche) à 10 (très à droite).

Les Wallons sont presque parfaitement centristes, avec 25% donnant une note supérieure à 6 (droite) et 28% inférieure à 4 (gauche). Les Flamands penchent vers le centre droit, avec 36% donnant une note supérieure à 6 et 23% inférieure à 4. Les Bruxellois penchent vers le centre gauche, avec 24% donnant une note supérieure à 6 et 34% inférieure à 4.

L'étude a également montré que les électeurs de Wallonie sont moins à gauche que ceux de Bruxelles, mais pas pour des raisons économiques. En fait, c'est le positionnement culturel des Wallons qui explique cette différence. Les experts ont également analysé les réponses des électeurs de chaque parti et ont constaté que les certitudes peuvent être bousculées.

En Flandre, les électeurs du Vlaams Belang sont les plus sceptiques envers l'État de droit, mais les électeurs des autres partis sont unanimes pour privilégier l'État de droit à l'opinion majoritaire. En Wallonie, les électeurs PTB et du Parti socialiste sont moins enclins à privilégier l'État de droit





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wallons Gauche Droite Culturel Politique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les secteurs les plus rémunérateurs pour les étudiants jobistesL'analyse des données de Securex montre que les trois secteurs les plus rémunérateurs pour les étudiants jobistes sont la construction, le nettoyage-désinfection et la métallurgie-construction mécanique et électrique.

Read more »

Russie : recruter depuis les bancs de l’université pour aller sur le front ukrainien'Le grand départ de ta vie', 'une opportunité unique pour réaliser ses ambitions'. Voilà les slogans déployés dans...

Read more »

Actualités en françaisUn ensemble de nouvelles en français, regroupant des sujets tels que la météo, les événements sportifs, les politiques, les célébrités, les catastrophes naturelles, les tendances, les enquêtes, les prix de l'essence et du carburant, les événements culturels et les sujets de société.

Read more »

Les U17 belges se qualifient pour les quarts de finale après une victoire contre l'EstonieVictorieuse de l'Estonie, la Belgique termine en tête de son groupe et affrontera le deuxième du groupe B en quarts de finale du tournoi des moins de 17 ans.

Read more »