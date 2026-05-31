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Les Wallons ne sont pas aussi à gauche que l'on pense

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Les Wallons ne sont pas aussi à gauche que l'on pense
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📆31/05/2026 15:29:00
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Une étude menée par l'Université d'Anvers et l'ULB a montré que les Wallons ne sont pas aussi à gauche que l'on pense. En effet, 30% des Wallons se sont auto-positionnés au milieu sur un axe gauche-droite.

Selon une étude menée par l'Université d'Anvers et l'ULB, les Wallons ne sont pas aussi à gauche que l'on pense. En effet, 30% des Wallons se sont auto-positionnés au milieu sur un axe gauche-droite, allant de 0 (très à gauche) à 10 (très à droite).

Les Wallons sont presque parfaitement centristes, avec 25% donnant une note supérieure à 6 (droite) et 28% inférieure à 4 (gauche). Les Flamands penchent vers le centre droit, avec 36% donnant une note supérieure à 6 et 23% inférieure à 4. Les Bruxellois penchent vers le centre gauche, avec 24% donnant une note supérieure à 6 et 34% inférieure à 4.

L'étude a également montré que les électeurs de Wallonie sont moins à gauche que ceux de Bruxelles, mais pas pour des raisons économiques. En fait, c'est le positionnement culturel des Wallons qui explique cette différence. Les experts ont également analysé les réponses des électeurs de chaque parti et ont constaté que les certitudes peuvent être bousculées.

En Flandre, les électeurs du Vlaams Belang sont les plus sceptiques envers l'État de droit, mais les électeurs des autres partis sont unanimes pour privilégier l'État de droit à l'opinion majoritaire. En Wallonie, les électeurs PTB et du Parti socialiste sont moins enclins à privilégier l'État de droit

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Wallons Gauche Droite Culturel Politique

 

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