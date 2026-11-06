Lessives spécialisées : le spécialiste Jean-François Eloin décrypte l'efficacité réelle

Le spécialiste Jean-François Eloin analyse trois lessives pour RTL info. Il conclut qu'une lessive universelle suffit souvent, évitant aux ménages belges des dépenses inutiles.

Face à la prolifération des références en supermarché, le spécialiste des produits d'entretien Jean-François Eloin livre une analyse critique des allégations marketing. À la demande de la journaliste Charlotte Simonart pour RTL info, il a examiné la composition chimique de trois produits distincts pour déterminer leur valeur réelle.

Composition chimique et efficacité réelle

La première lessive étudiée promettait une blancheur éclatante mais manquait d'azurant optique, un ingrédient essentiel pour ce résultat. Jean-François Eloin a explicitement indiqué qu'il n'était pas convaincu par cette formule spécifique.

Also read Charlotte Cardin révèle pourquoi elle ne s’exprime pas de la même façon en français et en anglais : « J’ai une petite distance de plus avec cette langue-là »

Les lessives pour vêtements foncés contiennent parfois des agents limitant les transferts de couleur. Le spécialiste reconnaît un intérêt potentiel dans ces formulations chimiques.

Une lessive classique dosée correctement peut également convenir pour protéger les couleurs sombres. Cette constatation nuise l'utilité absolue des produits spécifiques.

Advertisement

Textiles délicats et pH bas

Les lessives pour textiles délicats présentent un pH plus faible et moins corrosif. Cette caractéristique chimique protège mieux les fibres fragiles du linge.

Le produit contient cependant de nombreux colorants sans bénéfice lavage. Jean-François Eloin pointe cette composante inutile dans la formule.

La différence principale réside dans l'agressivité chimique du produit. Le pH bas évite d'attaquer les vêtements délicats durant le cycle.

Dosage adapté et économies

Une lessive universelle suffit pour la majorité des vêtements modernes. Il suffit de bien doser le produit selon les instructions du fabricant.

Advertisement

Ajouter du percarbonate permet d'obtenir des blancs éclatants. Cette méthode remplace avantageusement une lessive blanche dédiée.

Un ménage belge dépense une soixantaine d'euros par an en lessive. Adapter ses achats soulage directement le portefeuille familial.