Lessons From Mussolini: The Tyrant and His Era

Mussolini's rise to power and the lessons he provided can be seen as a warning for our present times. With parallels between today's political climate and the fascist era, 'M' offers insights into his tactics, the influence of the strong leader narrative, the role of violence, and the importance of democracy. The use of theater and crisis rhetoric is another reflection.

Björn Soenens is journalist bij VRT NWS, maker van de podcast 'De Verrekijkers' en voormalig VS-correspondent voor VRT NWS Hij kwam niet als een barbaar.

Hij droeg geen wapenrusting. Benito Mussolini veroverde Italië in een pak, op een podium, met een microfoon en een talent voor theater dat zijn tijdgenoten verblufte. En dat is precies wat ons nu, bijna een eeuw later, zou moeten doen huiveren. Antonio Scurati schreef met ‘M. De zoon van de eeuw’ een roman die aanvoelt als een daverende waarschuwing.

De gelijknamige televisieserie die nu te bekijken is op VRT MAX, met Luca Marinelli in een ijzingwekkende titelrol, maakt Mussolini nog tastbaarder: de man was geen monster uit een sprookje. Hij was een ogenschijnlijk gemiddelde kerel. Slim, doelgericht en meedogenloos in zijn begrip van hoe mensen in elkaar zitten, hoe ze ‘marcheren’. De eerste les die Mussolini ons leert, is ook de meest ongemakkelijke: democratieën worden niet omvergeworpen door vijanden vanMussolini zat in het parlement en deed mee aan verkiezingen.

Hij sloot compromissen. Hij gebruikte de instellingen van de Italiaanse staat als trapje omhoog, en trapte ze vervolgens weg zodra hij boven stond. Wie dacht dat de regels hem zouden stoppen, begreep niet dat hij de regels als een instrument zag, niet als een inperking of een grens. De 2e les van Mussolini gaat over de mythe van de sterke man.

Italië was in 1920 een land in diepe crisis: gebroken en verarmd door de Eerste Wereldoorlog, verscheurd door stakingen en sociale onrust. In dat vacuüm bood Mussolini zekerheid, of tenminste de indruk ervan. De opportunistische dertiger Mussolini, hongerend naar macht en seks, bewoog zich tussen 1919 en 1924 leugenachtig en met de onderbuik, instinctmatig, van socialisme naar fascisme. Hij schreeuwde en benoemde vijanden openlijk.

De angst voor sociale chaos en nationale vernedering was echt. De mensen grepen – zoals in hun natuur ligt - naar wat houvast biedt in wankele tijden: de sterke leider met gezwollen crisisretoriek om een gevoel van urgentie op te wekken. Dat patroon herkennen we vandaag in elke samenleving waar onzekerheid regeert en leiders met simpele antwoorden op complexe vragen plots massaal steun vinden. De details veranderen.

De denktrant blijft dezelfde, in een andere tijd. Mussolini richt zich op een bepaald ogenblik rechtstreeks tot de camera en zegt: “Let’s make Italy great again! ” De referentie naar vandaag (en naar wie) is helemaal helder. Wat ‘M’ bijzonder goed in de verf zet, met minutieuze aandacht voor de coulissen van de macht, is de rol van het geweld.

De fascistische knokploegen van de jaren 20 terroriseerden vakbondskantoren, krantenredacties en politieke tegenstanders. Dat geweld werd getolereerd, geminimaliseerd en soms zelfs heimelijk toegejuicht door de gevestigde orde. Industriëlen zagen de fascisten als een nuttig schild tegen het socialisme. Officieren in het leger knepen een oogje dicht.

De politie keek ook weg. Niemand wilde zijn handen vuilmaken aan een rechtstreekse confrontatie met de zwarthemden. Zo werken collaboratie altijd: niet als een bewuste keuze voor het kwaad, maar als een lange reeks kleine lafhartige beslissingen. Wegkijken uit gemakzucht.

Elke keer als iemand zweeg die had moeten spreken, werd Mussolini een stuk sterker. Zwijgen om het eigen hachje te redden of conflicten te vermijden; het gebeurt vandaag ook





