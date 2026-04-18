Lettre à ma grand-mère : Tricot, souvenirs et la réalité d'aujourd'hui

Un petit-fils écrit à sa grand-mère, évoquant des souvenirs d'enfance liés au tricot et à des voyages familiaux, tout en abordant la situation actuelle difficile dans leur région, marquée par la colonisation et la violence.

Chère grand-mère, chère Julia, ya Teta, C’était inévitable : j’allais forcément t’envoyer une lettre. J’ai évité de le faire jusqu’à présent, car les petits-fils qui écrivent des lettres un peu mièvres à leurs grands-mères, c’est généralement perçu comme une démarche peu originale. Seulement voilà, figure-toi que j’ai repris le tricot grâce à une amie qui m’a généreusement offert tout le matériel nécessaire.

La dernière fois que je m’y suis vraiment essayé, c’était près de toi, au coin du feu à Bethléem. J’avais alors tout juste sept ans. Dès l’approche de l’automne, tu te mettais immanquablement à cette tâche minutieuse, et c’est ainsi que d’innombrables bonnets, plus ou moins réussis selon les habiletés de chacun, ont vu le jour au fil des hivers. Aujourd’hui, j’ai retrouvé ce geste ancestral, un geste qui m’était à l’époque si difficile à maîtriser, et qui ne l’est guère moins aujourd’hui. Et au détour de ce geste répétitif, étrangement familier, je t’ai retrouvée, toi, et nos moments partagés. Pour ma part, tout va bien, du moins dans l’ensemble. J’ai désormais le temps de me consacrer à ce passe-temps qu’est le tricot. J’écris des livres, parfois, comme tu avais toujours souhaité que je le fasse. Cependant, les nouvelles qui nous parviennent de notre région ne sont guère réjouissantes. Je fais un peu comme toi : je tricote tout en gardant un œil sur les informations diffusées aux journaux télévisés. Tant de choses se sont déroulées et se déroulent encore depuis que tu nous as quittés, il y a près de vingt ans maintenant. Si tu pouvais voir cela de tes propres yeux, cela te fendrait sans doute le cœur, tant la situation a évolué de manière dramatique. Tu sais, j’aime beaucoup cette photographie de toi, prise à Ispahan, en Iran. C’est toi qui avais joliment légendé, au dos de ce portrait, ces quelques mots un peu désuets : 'À Ispahan'. C’est une image que nous chérissons tous au sein de la famille. Nous aimons l’idée que tu sois revenue de ce périple avec le secret du chelow kebab, et que ce plat iranien soit ainsi devenu, pour nous, un plat de famille, une véritable recette palestinienne qui a traversé les générations. Pour ma part, il est fort probable que je n’irai jamais à Ispahan. De la même manière, tes photos de Beyrouth me touchent particulièrement. Tu y apparais si élégante, débordante de joie et d’entrain, donnant l’impression de t’éclater complètement. Je ne pense pas, dans le contexte actuel, que je retournerai à Beyrouth de sitôt. La situation chez nous, en Palestine, est vraiment très préoccupante. Mais toi, tu es d’une beauté remarquable sur cette photo à Ispahan. Tu es également magnifique à Beyrouth, tu es radieuse à Amman, tu es évidemment splendide dans ton jardin de roses à Bethléem, tu es sublime à Jérusalem, et tu es tout aussi belle à Gaza. Je ne souhaite pas m’appesantir sur ce qui nous arrive en ce moment. Non pas que notre pays ou notre région aient jamais été dans un état de quiétude absolue à ton époque. Tu étais la première à le savoir et à en subir personnellement les conséquences : les ravages insidieux de l’occupation, les injustices de l’apartheid, les méfaits de la colonisation ; auxquels il faut ajouter, aujourd’hui, les horreurs indicibles du génocide. Oui, tu m’as bien lu, du génocide. Je suis sincèrement désolé de devoir t’écrire ces mots, mais je suis heureusement soulagé que tu n’aies pas eu à en être témoin de tes propres yeux. Nous sommes, hélas, à la merci des colons acharnés et des croisés aux desseins obscurs ; des suprémacistes aveuglés, des lâches qui agissent dans l’ombre, et des soldats dont les actes nous terrifient. Pourtant, tu conserves cette incroyable beauté sur cette photo prise à Gaza. Gaza, là non plus, je ne pense pas y retourner dans un avenir proche. J’espère sincèrement que là où tu te trouves désormais, les choses se passent bien et dans la sérénité. S’il te plaît, salue mon grand-père bien-aimé de ma part. Dis-lui que je lui écrirai bientôt, car il le mérite. C’est lui qui t’a photographiée, à Ispahan, à Beyrouth, à Bethléem, à Amman, à Jérusalem, et à Gaza. Il l’a fait parce qu’il t’aimait profondément. Son amour transparaît de manière évidente sur ses photographies. J’imagine aussi que c’est par toi qu’il a appris à aimer ces villes, notre région, qui lui étaient initialement moins familières. Pour toi, lui qui était plutôt casanier, a accepté de découvrir le monde alors que tu étais l’aventurière par excellence. Quelle magnifique chance il a eue, et toi aussi, quelle chance vous avez partagée. Il a su immortaliser ta beauté singulière et celle de ces lieux, qui sont aussi nos lieux ancestraux. Ici-bas, tu l’auras bien compris, la situation n’est pas idéale, loin de là. Mais moi, personnellement, je vais bien. Je te le promets. Je continue à tricoter, j’écris, et je pense à toi très fort. Je pense à Ispahan, à Beyrouth, à Gaza, à Bethléem, et à tous nos autres lieux chéris. Je t’aime, Karim





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