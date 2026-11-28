Lewis Hamilton et Charles Leclerc qualifiés septième et neuvième au Qatar. L'écart avec les leaders est important pour Mercedes et Ferrari.

Lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont connu une session difficile après avoir été éliminés en phase initiale à Las Vegas. Bien que les deux pilotes soient parvenus à atteindre la Q3, leurs positions finales de septième et neuvième place reflètent une performance en dessous des attentes habituelles. Cet écart significatif sur le tracé qatarien met en lumière les défis actuels des deux constructeurs principaux.

Performances Limitées au Circuit de Lusail

Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, a terminé à la neuvième position, accusant près d'une seconde et demie de retard par rapport à son ancien coéquipier Charles Leclerc. Cet écart temporel considérable souligne la difficulté pour l'équipe Mercedes à rivaliser avec les voitures placées en tête de grille. Les pilotes ont admis que la vitesse de leur machine n'était pas suffisante pour menacer les leaders de la saison.

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Charles Leclerc, qui a obtenu la septième place, a exprimé son pragmatisme face à cette situation. Il a reconnu que le résultat n'était pas surprenant au regard des performances observées lors des essais libres. Cependant, il a souligné la surprise de constater l'ampleur de l'écart dès le début du week-end de course. Cette constatation met en évidence le fossé technique actuel entre leur configuration et les meilleures équipes.

Stratégie d'Analyse Technique pour les Équipes

Les responsables de l'équipe Scuderia Ferrari ont adopté une approche analytique face à ces résultats. Charles Leclerc a décrit cette situation comme une opportunité cruciale pour diagnostiquer les raisons pour lesquelles la voiture ne fonctionne pas correctement sur ce type de tracé spécifique. L'accent est mis sur la compréhension technique plutôt que sur la compétition immédiate pour les points de podium.

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De son côté, Mercedes a identifié la vitesse supérieure de son concurrent comme un obstacle majeur. L'équipe a reconnu avoir tout mis en œuvre pour améliorer la performance, mais le circuit actuel ne semble pas favoriser leur architecture de châssis. La rapidité accrue de Mercedes dans d'autres contextes ne s'est pas traduite par une compétitivité équivalente à Lusail, créant un désavantage structurel difficile à combler en qualifications.

Prévisions pour la Course et Rumeurs de Statut

En vue de la course, les perspectives restent réalistes quant aux chances de monter au podium. Charles Leclerc a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une progression majeure dans la hiérarchie en raison de l'écart trop important accumulé en qualifications. La nature de la course au Qatar, souvent caractérisée par des stratégies à plusieurs arrêts, ne compense pas entièrement le déficit de vitesse pure en un tour.

Parallèlement à ces défis techniques, des rumeurs entourant la dynamique interne au sein de l'équipe Ferrari ont été dissipées. Charles Leclerc a catégoriquement balié les informations selon lesquelles il disposait d'une clause garantissant un statut de numéro un. Cette clarification survient après un accrochage perceptif avec Lewis Hamilton, montrant une volonté de clarifier la hiérarchie au sein de l'écurie pour éviter toute malentendu stratégique lors de l'épreuve à venir.