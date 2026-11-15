Lex Boon dénonce l'exploitation des elfes de Rovaniemi dans Ho ho ho

Lex Boon livre 'Ho ho ho', enquête sur le branding de Rovaniemi et les conditions de travail des travailleurs saisonniers employés comme elfes par le tourisme lappon.

Lorsqu'il a reçu un e-mail promotionnel de la part de la direction du tourisme de la Laponie, l'auteur et journaliste néerlandais Lex Boon s'est posé une question fondamentale sur le droit des marques. Comment une ville pouvait-elle légalement s'approprier le personnage du Père Noël, avec un signe de marque déposé et tout le reste ? Cette interrogation a mené Boon dans une enquête fascinante, mêlant droit commercial et réalités sociales, dont le résultat est son livre Ho ho ho.

L'audace juridique contre le marketing touristique

Lex Boon a choisi de défier directement le puissant moteur touristique de Rovaniemi en utilisant les armes du droit des marques. Il a multiplié les visites en Finlande et a même contacté des avocats spécialisés pour comprendre les limites du système. Son objectif était de démontrer qu'il était possible de s'approprier un personnage légendaire pour des fins commerciales, un argument qu'il a testé en personne.

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En effet, Lex Boon s'est rendu au Bureau de la propriété intellectuelle de l'Union européenne à Alicante, en Espagne. Il y a déposé plusieurs marques pour ses propres besoins expérimentaux. Aujourd'hui, il est fier propriétaire de ces marques, bien qu'il n'ait pas encore décidé quelle ville pourrait en hériter symboliquement. Cette démarche ludique transforme une question juridique aride en un récit captivant et engagé.

La face cachée des elfes de saison

Derrière les cartes postales magiques de Rovaniemi, Lex Boon révèle une réalité beaucoup plus sombre pour les travailleurs saisonniers. Les personnes qui incarnent les elfes proviennent de divers horizons et doivent souvent faire face à des conditions de vie précaires. Selon l'auteur, ces employés logent parfois jusqu'à dix personnes dans un petit appartement de deux chambres.

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Certains sont même contraints de dormir dans des caravanes non chauffées, subissant ainsi le froid intense du nord de la Finlande. De plus, les travailleurs couvrent eux-mêmes leurs frais si un incident survient lors d'activités comme une balade en motoneige. Ces détails montrent que l'expérience magique pour les touristes repose sur une exploitation invisible de la main-d'œuvre locale et étrangère.

La quête de la véritable demeure du Père Noël

Malgré son scepticisme initial, Lex Boon se laisse progressivement emporter par l'atmosphère unique de la Laponie. Il comprend que pour de nombreux visiteurs venus du monde entier, une visite à Rovaniemi est le rêve d'une vie entière. Cette prise de conscience humaniste tempère sa critique acerbe et ajoute une dimension émotionnelle forte à son récit.

La quête de l'auteur dépasse largement les frontières de la ville touristique pour explorer les légendes originales. Selon les récits traditionnels, le Père Noël ne vit pas à Rovaniemi mais sur le mont Korvatunturi, près de la frontière russe. Ce lieu mystique, dont le nom signifie littéralement Mont Oreille, est censé permettre au Père Noël d'entendre chaque enfant sur Terre.

Pour atteindre Korvatunturi, Lex Boon a dû obtenir un visa russe et voyager avec un guide local. Cette partie du livre illustre la beauté sauvage et authentique de la Laponie, loin des infrastructures commerciales. Le récit sert ainsi aussi de guide de voyage, inspirant les lecteurs à découvrir une région aux paysages à couper le souffle, au-delà de la simple attraction touristique.