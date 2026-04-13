Liban : L'Humanitaire Dénonce l'Absence de Trêve et des Bombardements Indiscriminés

Les frappes israéliennes continuent au Liban, causant de lourdes pertes humaines et des conditions de vie désastreuses. L'humanitaire alerte sur l'absence de trêve et l'impact sur la population et les services médicaux.

Christopher Stokes assène un constat sans appel : "Il n’y a pas de trêve du tout". L'humanitaire dresse un tableau alarmant, évoquant des "frappes très lourdes, indiscriminées, dans des zones densément peuplées". Un événement tragique illustre cette réalité : le mercredi 8 avril, désormais qualifié de "mercredi noir" par les Liban ais. Ce jour-là, Tsahal, l'armée israélienne, a bombardé le centre-ville de Beyrouth sans avertissement, ciblant des zones pourtant considérées comme "sûres".

Le bilan humain est catastrophique : plus de 200 morts, plus d'un millier de blessés, dont un nombre significatif grièvement atteints. Depuis le 2 mars, la peur étreint la population, et les services médicaux sont mis à rude épreuve. Les hôpitaux, à l'instar de celui de Tyr, sont directement pris pour cible, exacerbant l'épuisement des soignants. Des difficultés majeures d'approvisionnement entravent les opérations, notamment les interventions chirurgicales lourdes. Simultanément, certains professionnels s'efforcent, tant bien que mal, de déblayer les décombres et de réparer les dégâts causés par les bombardements incessants. Dans le sud du pays, certaines communautés résistent, refusant d'abandonner leurs villages malgré les injonctions et les frappes israéliennes continues. Le Liban est à bout de souffle. La vie quotidienne au Liban est devenue un véritable calvaire. Le pays compte environ 1,2 million de déplacés, principalement des personnes originaires du sud qui se dirigent vers le nord et la capitale. Le coordinateur de Médecins sans Frontières observe une pression insoutenable exercée par des centaines de milliers de réfugiés, entassés dans les rues, les écoles, les stades, comme celui de Beyrouth, et le long de la corniche, où des tentes de fortune ont été dressées. Les conditions sanitaires sont déplorables, les écoles, par exemple, n'étant absolument pas conçues pour accueillir 500 ou 600 personnes. La peur des bombardements est omniprésente, viscérale. Israël exhorte régulièrement la population à évacuer certaines zones, plaçant les habitants face à un dilemme déchirant : rester pour s'occuper de sa famille, nourrir ses enfants, au risque de perdre sa maison et ses proches sous les bombes, ou partir et vivre dans des conditions précaires, où la sécurité n'est pas garantie non plus. Ce choix est impensable. La peur s'étend également aux services de secours. Israël accuse régulièrement le Hezbollah d'utiliser des ambulances à des fins militaires, une pratique qualifiée d' "inacceptable" par Christopher Stokes depuis Beyrouth. "On l’a constaté sur Gaza et on voit se reproduire les mêmes schémas, notamment sur les hôpitaux", déplore-t-il. Médecins sans Frontières appelle instamment à une solution politique au conflit, qui passerait par la négociation. Le vœu le plus cher des Libanais est l'arrêt de cette guerre, un espoir vibrant qui porte l'espoir d'un futur meilleur





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