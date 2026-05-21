Liberalen vragen tijdelijke ontslag van Anderlechtse schepen Mostefa wegens integriteitsproblemen

De liberale partij MR heeft de tijdelijke ontslag van de Anderlechtse schepen van Huisvesting, Lotfi Mostefa (PS), gevraagd wegens integriteitsproblemen. Uit onderzoek van Pano blijkt dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt bij de sociale huisvestingsmaatschappij waar hij voorzitter is.

Volgens de liberalen moeten de beschuldigingen nu onderzocht worden. De MR reageert verontwaardigd op de Pano-reportage over de Anderlechtse Haard, die de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij, Lotfi Mostefa, beschuldigt van politieke bemoeienis bij de toewijzing van sociale woningen, bevoorrechte behandeling van bepaalde dossiers en druk op de administratie, voorkeursbehandeling, versnelde vragen, ... De genoemde beschuldigingen raken rechtstreeks aan de integriteit van het openbaar bestuur en aan het vertrouwen dat de burgers in hun instellingen kunnen hebben.

Van Goidsenhoven vindt dat het nu aan justitie is om de zaak op te helderen.

"Gelet op de ernst van de beschuldigingen en om de geloofwaardigheid van betrokken instellingen te behouden, ben ik van mening dat Lotfi Mostefa zijn taken tijdelijk moet neerleggen in afwachting van het onderzoek. " MR benadrukt wel dat het vertrouwen blijft hebben in de PS en dat ze de beschuldigingen niet onderschrijven. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht? En wat is de rol van de voorzitter? Pano ging voor VRT NWS op onderzoek





