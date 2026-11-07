Libération de Diana: Erreur administrative et colère de la famille Rizzo

La famille de Diana, représentée par Anthony Rizzo, exprime sa colère suite à la libération du suspect principal. Une erreur humaine a provoqué une release prématurée après deux ans de détention, déclenchant des enquêtes internes.

La sortie de prison du principal suspect dans l'affaire Diana suscite une vive polémique et une profonde indignation au sein de la famille de la victime, représentée par son avocat Anthony Rizzo. Ce dernier souligne un sentiment de trahition institutionnelle, affirmant que la justice semble abandonner Diana face aux dysfonctionnements répétés du système judiciaire. Pour la famille, ce nouveau chapitre est marqué par la colère, car elle perçoit un manque de responsabilité collective de la part des autorités compétentes concernant les événements tragiques survenus.

Erreurs Humaines et Libération Précoce

Le suspect, incarcéré depuis près de deux ans en détention préventive, a été libéré à la suite d'une procédure entachée d'erreurs manifestes. Alors que l'enquête approachait de sa conclusion, des devoirs d'enquête complémentaires ont été ordonnés, entraînant la prolongation de la détention du suspect pour une période de deux mois. Cette décision devait être formalisée par une communication officielle du parquet général à l'établissement pénitentiaire, mais le mauvais document a été transmis par erreur.

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Cette erreur humaine n'a été détectée ni par le parquet général ni par la direction de la prison, conduisant à la libération immédiate du suspect bien que son maintien sous écrou fût justifié. Face à cette situation critique, le parquet général a annoncé la mise en place simultanée de deux enquêtes distinctes : une enquête pénale et une enquête administrative. Ces investigations visent à vérifier exhaustivement le déroulement de la procédure et à déterminer avec précision l'origine de ce manquement grave.

Réactions de la Famille et d'Anthony Rizzo

Anthony Rizzo, avocat de la famille, explique que Diana avait déjà sollicité l'aide des autorités policières à plusieurs reprises avant son assassinat, sans obtenir la protection nécessaire. Il exprime aujourd'hui l'impression que la justice, par ses dysfonctionnements ou ses manques de moyens, laisse encore une fois tomber Diana. La famille considère qu'il est indispensable que toute la lumière soit faite sur ces irrégularités et sur les responsabilités exactes des différents acteurs impliqués dans cette chaîne d'erreurs.

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Le ton de l'avocat est ferme sur la nécessité de clarifier ces abus. Il note que la perception de l'inaction ou de la négligence institutionnelle aggrave le deuil de la famille, qui voit dans cette libération une nouvelle forme d'injustice. Cette position met en avant le fossé grandissant entre la victime et les institutions censées protéger les citoyens et garantir la sécurité juridique des procédures pénales.

Prochaines Étapes et Risques de Fuite

La libération actuelle ne marque pas la fin du dossier judiciaire pour le suspect. Une fois les derniers devoirs d'enquête réalisés, la Chambre du conseil renverra très probablement l'affaire devant la cour d'assises. Cependant, à ce stade, aucune échéance précise n'a été communiquée pour le début du procès, créant une incertitude juridique majeure pour les parties prenantes. Cette attente prolonge la souffrance de la famille tout en maintenant la pression sur les autorités judiciaires.

Anthony Rizzo exprime une inquiétude légitime concernant la présence du suspect lors du futur procès. Il craint que le risque de fuite ne soit très important, le principal suspect étant toujours, à ce stade, bénéficiaire de la présomption d'innocence. Il redoute que l'homme ne cherche à échapper à ses responsabilités et aux conséquences potentielles de son jugement, une situation qui compliquerait considérablement la quête de vérité et de justice pour Diana et ses proches.