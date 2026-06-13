Libération sous bracelet électronique du porcher condamné pour le meurtre du couvercle de puits à Gierle

Jos Van Ouwenhuysen, condamné à 14 ans de prison pour le meurtre de Paul Boeye, est libéré après trois ans avec un bracelet électronique, suscitant la colère des proches de la victime.

Jos Van Ouwenhuysen, un éleveur de porcs âgé de 64 ans, a été libéré de prison après seulement trois ans d'incarcération, équipé d'un bracelet électronique .

Il avait été condamné à 14 ans de réclusion pour le meurtre de Paul Boeye, connu sous le nom de 'meurtre du couvercle de puits' à Gierle. Cette décision de la justice provoque le mécontentement des proches de la victime, comme l'a indiqué leur avocat. Van Ouwenhuysen a été reconnu coupable en juin 2023 par la cour d'assises pour avoir tué Paul Boeye le 4 février 2017 dans une ferme porcine à Gierle.

Boeye avait racheté la ferme un an plus tôt après la faillite de Van Ouwenhuysen, qui restait locataire des lieux. Selon la version de l'accusé, la victime aurait reçu un lourd couvercle de puits sur la tête alors qu'elle vérifiait une pompe à eau.

Cependant, il avait donné des récits différents à son épouse et à un ambulancier. Le jury a estimé ses déclarations incohérentes et peu crédibles. L'autopsie a révélé plusieurs lacérations au sommet et à l'arrière du crâne, incompatibles avec une simple chute du couvercle, et la reconstitution des faits a contredit ses dires. La peine de 14 ans a été prononcée en raison de circonstances atténuantes telles que son âge, son casier judiciaire vierge et son bon comportement.

Depuis sa condamnation, Van Ouwenhuysen avait multiplié les demandes de libération anticipée. Sa dernière requête, approuvée en mars, a abouti à sa sortie récente. L'avocat des proches de la victime, Joris Vercraeye, a exprimé leur mécontentement, estimant la peine déjà trop clémente. De son côté, l'avocat du condamné, Walter Damen, a défendu la décision de la commission de l'application des peines, soulignant que le plan de réinsertion et les conditions du contrôle électronique étaient parfaitement remplis.

Il a ajouté que le public devrait se réjouir de la rigueur des conditions imposées. Van Ouwenhuysen doit notamment éviter tout contact avec les proches de la victime et ne peut résider dans plusieurs communes de la région. Cette affaire soulève des questions sur la perception de la justice et la réinsertion des condamnés pour crimes graves





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