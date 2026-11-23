Le gouvernement libyen de Tripoli dénonce les opérations militaires ukrainiennes contre des navires russes près de Benghazi. Il exige une enquête pour protéger la souveraineté nationale face à la crise russe.

Le gouvernement d'union nationale libyen, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, a exprimé une vive inquiétude et une ferme condamnation concernant les récentes déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces propos font référence à la conduite d'opérations militaires visant spécifiquement des navires russes dans les environs de la ville de Benghazi, située dans l'est du pays. Cette prise de position officielle marque une escalade diplomatique majeure au cœur d'une région déjà profondément divisée géopolitiquement et militairement.

Critique officielle des opérations maritimes

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale a publié un communiqué officiel pour clarifier la position du pays face à cette nouvelle dynamique régionale. L'institution a déclaré suivre avec une grande inquiétude et une ferme condamnation les déclarations du président ukrainien concernant la conduite d'opérations militaires visant des navires russes dans les environs de la ville de Benghazi. Le ministère condamne catégoriquement toute opération militaire étrangère sur le territoire libyen ou dans les eaux territoriales libyennes. Cette position stricte vise à reaffirmer la souveraineté de l'État libyen face à toute ingérence extérieure, soulignant que le sol et les eaux nationales ne peuvent servir de théâtres d'opérations pour des conflits extérieurs.

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Exigences d'enquête et de transparence

Afin de faire respecter cette ligne rouge, l'administration de Tripoli a formulé des exigences précises à l'adresse des autorités compétentes et des parties prenantes internationales. Le ministère exige de fournir des éclaircissements officiels sur la nature et l'ampleur des opérations annoncées par Kiev. Il demande également de vérifier l'ensemble des circonstances entourant ces incidents, y compris toute utilisation potentielle du territoire ou d'infrastructures libyennes pour la planification, l'exécution ou le soutien logistique à ces opérations. Cette demande de transparence absolue vise à déterminer si des actifs ou des zones situées en Libye ont été indirectement impliqués dans le déroulement de ces actions militaires menées par les forces ukrainiennes.

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Contexte géopolitique et alliances locales

Cette tension survient dans un contexte où la Libye reste officiellement divisée entre un gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli et une administration parallèle dans l'est du pays, soutenue par le maréchal Khalifa Haftar. Le camp Haftar entretient depuis plusieurs années des liens militaires et stratégiques étroits avec la Russie, ce qui complexifie davantage la position du gouvernement de Tripoli face aux accusations de violation de souveraineté. La proximité géographique de Benghazi avec les zones d'influence de l'est du pays et les relations privilégiées de cette région avec Moscou rendent les allégations ukrainiennes particulièrement sensibles. La diplomatie tripolitaine doit donc naviguer avec prudence entre la solidarité avec Kiev et la nécessité de ne pas aliéner les puissances régionales et les acteurs locaux qui soutiennent l'autre pôle du pouvoir libyen.

Conséquences juridiques et mesures diplomatiques

Le gouvernement d'union nationale a également annoncé qu'il prendrait des mesures concrètes pour protéger l'intégrité nationale face à ces développements. Il a souligné qu'il prendrait les mesures diplomatiques et juridiques nécessaires à la lumière des conclusions de l'enquête en cours. Le ministère des Affaires étrangères a réitéré que la poursuite du conflit russo-ukrainien ne confère à aucune partie le droit d'étendre ses opérations militaires au territoire libyen ni d'utiliser l'espace souverain de la Libye comme théâtre de règlement de comptes. Cette mise en garde sert de fondement juridique et politique pour toute action future visant à sanctionner ou à empêcher de nouvelles incursions ou utilisations non autorisées du territoire national par des belligérants étrangers dans le cadre de la guerre en Ukraine.