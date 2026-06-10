Liège Airport : 143 entreprises, 11 735 emplois et des défis tarifaires à l'horizon

Le pôle économique de Liège Airport renforce son poids avec 143 entreprises et 11 735 emplois, dont 93 % en CDI, mais fait face à la hausse du kérosène et à une nouvelle taxe douanière sur les petits colis qui menacent le trafic e‑commerce.

Aujourd'hui, le pôle économique de Liège Airport emploie 143 entreprises, un chiffre qui reflète la vigueur du secteur aérien dans la région. Selon Guenaël Devillet, directeur du SEGEFA, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) a progressé de façon régulière entre 2021 et 2024, passant de 10 000 à 11 735 ETP, soit une hausse de 775 emplois.

Cette augmentation se compose de 5 000 postes directs et de 5 000 postes indirects ou induits, couvrant des activités aussi diverses que la maintenance, le nettoyage, la réparation de portiques à Villers‑le‑Bouillet, la gestion de camions et les assurances. Le déficit autrefois identifié par FedEx en 2022‑2023 a ainsi été comblé, renforçant la position de l'aéroport comme moteur économique majeur du Grand‑Est belge.

Le directeur souligne également la qualité de ces emplois : 93 % des postes sont à durée indéterminée, un indicateur de stabilité rare dans le secteur aérien. Sur les 5 000 emplois directs, seulement 400 sont occupés par des intérimaires, montrant que l'intérim reste limité.

En outre, 84 % des travailleurs directs résident en province de Liège, tandis que seulement 5,6 % viennent de Flandre, ce qui confirme l'ancrage local du pôle. Le secteur privé représente 88 % de l'ensemble des emplois, soulignant le caractère fortement entrepreneurial du dispositif. Cette dynamique s'accompagne d'une croissance du transport de fret de 15 % attendue pour 2025 et de 10 % d'ici à fin mai 2026, renforçant la perspective d'un développement durable de l'aéroport.

Cependant, plusieurs défis se profilent à l'horizon. Le prix du kérosène a bondi de 121 % en un an, exerçant une pression financière sur les compagnies aériennes et leurs partenaires logistiques.

Par ailleurs, une nouvelle taxe douanière européenne de 3 euros sur les petits colis, prévue pour juillet prochain, doit affecter 30 % des volumes d'importation e‑commerce en provenance de Chine et 20 % des exportations vers ce même marché. Cette mesure risque de réduire le nombre d'avions transportant les marchandises, créant une double contrainte pour l'aéroport.

Face à ces enjeux, les autorités de Liège Airport collaborent étroitement avec les services douaniers afin de garantir le respect des règles européennes tout en maintenant la compétitivité de l'aéroport par rapport aux hubs voisins comme Budapest, Paris, Francfort ou Rotterdam. L'objectif affiché reste de convaincre le consommateur européen de continuer à choisir l'e‑commerce via Liège Airport plutôt que d'opter pour des aéroports étrangers, préservant ainsi la chaîne logistique régionale





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