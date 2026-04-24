Liège-Bastogne-Liège : Evenepoel face à Pogacar, une bataille attendue

Remco Evenepoel se prépare à affronter Tadej Pogacar à Liège-Bastogne-Liège après sa victoire à l'Amstel Gold Race. Les experts analysent les forces en présence et les stratégies possibles pour cette course monumentale.

Après avoir triomphé à l' Amstel Gold Race , Remco Evenepoel a choisi de renoncer à la Flèche Wallonne afin de concentrer toutes ses forces sur Liège-Bastogne-Liège , une course qu'il ambitionne de remporter pour la troisième fois de sa carrière.

Cependant, pour y parvenir, il devra déjouer les plans de Tadej Pogacar, un adversaire redoutable. Rodrigo Beenkens nuance l'importance de la victoire à l'Amstel, soulignant que l'opposition y était moins forte que ce qui attend les coureurs à Liège-Bastogne-Liège et lors du Tour des Flandres. Il analyse que le niveau de compétition sera significativement plus élevé. Malgré cette réserve, Beenkens considère Evenepoel comme un favori, au sein d'un quatuor de coureurs qui se démarquent.

Il s'interroge sur la forme de Pidcock après son abandon et souligne que le véritable duel entre Evenepoel et Pogacar n'a jamais eu lieu, Pogacar ayant été contraint à l'abandon lors de la seule occasion où ils étaient susceptibles de s'affronter directement. Les deux coureurs ont dominé les cinq dernières éditions de ces courses, ce qui laisse présager une bataille intense.

L'émergence de Seixas au Pays Basque et la performance améliorée d'Evenepoel après le Tour de Catalogne ajoutent de l'incertitude à l'équation. La défaite de Pogacar au sprint au Tour des Flandres pourrait également jouer un rôle psychologique, le rendant plus déterminé à remporter Liège-Bastogne-Liège. Axel Merckx, bien que reconnaissant le potentiel d'Evenepoel, penche tout de même pour une victoire de Pogacar, arguant que sa défaite à Paris-Roubaix ne fera qu'accroître son ambition.

Le fait que Pogacar ait choisi de ne pas participer à l'Amstel et à la Flèche pour se préparer spécifiquement à Liège-Bastogne-Liège est un signe de sa détermination. Jérôme Helguers soulève une question pertinente concernant la fraîcheur de Pogacar, qui a très peu couru récemment. Il se demande si cette absence de compétition ne le désavantagera pas, ou si elle lui permettra d'aborder la course avec plus de fraîcheur.

Merckx est convaincu que Pogacar ne manquera pas de fond, même à 80% de ses capacités, et qu'il est animé par l'ambition de remporter tous les Monuments du cyclisme. Il estime que le fait d'avoir été battu par des adversaires plus forts ne fera qu'accroître sa motivation.

Cameron Vandenbroucke s'attend à ce que Pogacar prenne rapidement le contrôle de la course, comme il l'a fait au Tour des Flandres, et que Liège-Bastogne-Liège soit encore plus favorable à son style de course. Il anticipe un scénario similaire à celui du Tour des Flandres, avec Pogacar lâchant ses concurrents dans des ascensions clés comme la Roche-aux-Faucons ou la Redoute. Rodrigo Beenkens tempère cet optimisme en soulignant que l'écart entre Pogacar et ses adversaires semble se réduire.

Il rappelle qu'Evenepoel est resté proche de Pogacar et Van Der Poel pendant une partie du Tour des Flandres. L'éventuelle alliance entre Evenepoel et Seixas pourrait également constituer un atout majeur. Beenkens souligne que Seixas est un coureur capable de prendre des initiatives et de rouler à un rythme soutenu, comme il l'a démontré lors du Tour de Catalogne. Il compare cette situation à celle de l'année précédente, où Skjelmose et Evenepoel avaient réussi à collaborer pour suivre Pogacar.

En conclusion, la course Liège-Bastogne-Liège s'annonce comme une bataille épique entre Pogacar et Evenepoel, avec la possibilité que d'autres coureurs, tels que Pidcock et Seixas, puissent jouer un rôle déterminant. La stratégie, la forme physique et la détermination seront les clés du succès pour remporter cette prestigieuse course





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