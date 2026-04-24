Liège-Bastogne-Liège : Pogacar, Evenepoel et Seixas au sommet de l'affiche

La Doyenne s'annonce comme une bataille royale entre Pogacar, Evenepoel et Seixas, avec un parcours exigeant et des côtes emblématiques. Chez les femmes, Vollering favorite en l'absence de Le Court.

Une bataille épique se profile sur les routes de Liège-Bastogne-Liège , le quatrième Monument du calendrier cycliste. L'attention se concentre inévitablement sur trois coureurs qui se présentent comme les principaux prétendants à la victoire.

Tadej Pogacar, le talentueux Slovène de l'équipe UAE Team Emirates-XGR, arrive fort d'une double victoire consécutive, ayant déjà triomphé en 2022 et 2023, et il espère ajouter un quatrième titre à son palmarès, après son succès en 2021. Sa domination passée en fait un favori incontestable, capable de déjouer tous les pièges du parcours. Remco Evenepoel, le jeune prodige Belge de Red Bull-BORA-Hangrohe, est également un sérieux concurrent.

Ses deux victoires précédentes, également en 2022 et 2023, témoignent de son potentiel exceptionnel et de sa capacité à gérer la pression des grands événements. Il sera déterminé à prouver qu'il peut rivaliser avec Pogacar et à s'imposer comme le nouveau roi de la Doyenne.

Enfin, le Français Paul Seixas, membre de l'équipe Decathlon CMA CGM, arrive avec une confiance renouvelée après sa brillante victoire lors de la Flèche Wallonne mercredi dernier. Cette performance encourageante confirme les espoirs placés en lui et laisse présager une participation ambitieuse à Liège-Bastogne-Liège. Seixas cherchera à transformer cette dynamique positive en un résultat significatif, en défiant les géants du cyclisme mondial. Le peloton devra affronter un parcours exigeant, divisé en deux parties distinctes.

La première moitié, s'étendant de Liège à Bastogne, sera relativement plate, permettant aux coureurs de se mettre en jambe et de préserver leurs forces pour les difficultés à venir. Cette phase initiale servira de mise en route, où les équipes pourront organiser leurs stratégies et positionner leurs leaders.

Cependant, la seconde partie du parcours, à partir de Bastogne, sera marquée par une succession de côtes emblématiques qui feront la différence. La côte de la Redoute, avec ses 2 kilomètres d'ascension à 8,8% de pente, est considérée comme le point de bascule de la course. Elle est réputée pour sa difficulté et sa capacité à briser les pelotons, offrant une opportunité idéale pour les attaquants.

À 35 kilomètres de l'arrivée, la Redoute pourrait bien être le théâtre d'une sélection décisive. La côte de la Roche-aux-Faucons, avec ses 1,3 kilomètre à 11% de pente, offrira une autre occasion de lancer des offensives à 15 kilomètres de l'arrivée. Cette ascension plus courte mais plus raide exigera une puissance explosive et une grande détermination.

Enfin, la côte de Saint-Nicolas, avec ses 1,2 kilomètre à 8,6% de pente, constituera la dernière difficulté avant l'arrivée à Liège. Cette ascension finale sera cruciale pour les coureurs qui souhaitent conserver leurs chances de victoire ou tenter une attaque audacieuse. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Kevin Vauquelin (INEOSGrenadiers), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) sont parmi les outsiders qui pourraient profiter de ces ascensions pour se démarquer. Du côté du peloton féminin, la course s'annonce tout aussi passionnante.

Les coureuses s'apprêtent à parcourir 156 kilomètres, avec un parcours similaire à celui de leurs homologues masculins, empruntant également les côtes de la Redoute et de la Roche-aux-Faucons avant de terminer à Liège. Malheureusement, la Mauricienne Kim Le Court, tenante du titre, ne pourra pas défendre sa couronne en raison d'une fracture du poignet, une blessure qui l'éloigne des compétitions pour une durée indéterminée.

En son absence, la Néerlandaise Demi Vollering, membre de l'équipe FDJ United-SUEZ, se présente comme la grande favorite. Sa victoire sur l'épreuve en 2023 témoigne de sa force et de sa détermination. Elle sera soutenue par sa coéquipière néerlandaise Anna van der Breggen, une coureuse expérimentée et redoutable. La Française Pauline Ferrand-Prévot, membre de l'équipe Visma-Lease A Bike, tentera également de grimper sur la première place du podium.

Elle possède un palmarès impressionnant et une grande expérience des courses d'un jour. Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) est une autre coureuse à surveiller de près, capable de surprendre et de remporter la victoire. La course féminine promet donc un spectacle captivant, avec une lutte acharnée entre les meilleures coureuses du monde. L'absence de Kim Le Court ouvre la voie à de nouvelles prétendantes et rend la compétition encore plus imprévisible





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