Liège : Le calvaire des usagers du TEC face à un arrêt de bus inadapté et surchargé

Les usagers d'un arrêt de bus liégeois dénoncent l'absence d'abris et la surpopulation chronique, tandis que le bourgmestre pointe l'absence de calendrier de la part de l'Opérateur de Transport de Wallonie.

La situation est devenue insoutenable pour les nombreux usagers qui fréquentent quotidiennement un arrêt de bus névralgique de la ville de Liège . Avec pas moins de cinq lignes desservant ce point de transit, la concentration de voyageurs dépasse largement la capacité réelle des infrastructures en place. Ce surplus d'affluence crée un environnement particulièrement pénible, surtout lorsque les conditions météorologiques se dégradent, ce qui est fréquent dans la région.

Les témoignages recueillis sur place sont unanimes et illustrent une détresse quotidienne : le manque d'abri adéquat oblige les citoyens à patienter sous les intempéries, entraînant des désagréments vestimentaires et physiques évidents. Certains usagers évoquent même des problèmes d'hygiène et de confort une fois à bord des véhicules, expliquant que l'humidité ambiante altère la qualité du trajet pour l'ensemble des passagers. Face à cette accumulation de mécontentement, le parti PTB a décidé de monter au créneau lors du conseil communal de ce lundi soir. Le conseiller Jonathan Mottard a souligné la nécessité urgente de sensibiliser les autorités locales, à savoir le bourgmestre et ses échevins, afin de transformer cette situation précaire en une solution durable. Le débat met en lumière une problématique récurrente dans les politiques de mobilité urbaine : l'abandon prolongé de dispositifs présentés initialement comme temporaires. Il est paradoxal de constater que, malgré la volonté affichée par les élus de favoriser le transport en commun pour réduire l'empreinte carbone et désengorger le trafic automobile, les infrastructures d'accueil restent inadaptées, dissuadant ainsi les usagers les plus vulnérables de privilégier le bus plutôt que la voiture individuelle. Interpellé sur ce sujet épineux, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a renvoyé la responsabilité vers les instances régionales. Il a reconnu que l'aménagement actuel ne devait être qu'une solution transitoire, mais a dû admettre qu'aucune échéance concrète n'était fixée à ce jour par l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) et la société TEC. Le flou artistique qui entoure le calendrier de réaménagement définitif laisse les usagers dans l'attente, sans perspective claire d'amélioration. La balle se retrouve donc dans le camp des autorités wallonnes, avec lesquelles des réunions doivent être programmées prochainement. En attendant une hypothétique avancée structurelle, les Liégeois devront, faute de mieux, se contenter des prévisions météorologiques, espérant que le ciel se montre plus clément à l'avenir pour épargner leurs trajets quotidiens, une solution qui, bien qu'économique, demeure une piètre réponse politique aux besoins criants d'une population qui attend des investissements à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux actuels





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