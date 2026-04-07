Liège : Le secteur hôtelier en plein essor face à une concurrence accrue

Le secteur hôtelier liégeois connaît une forte croissance, tirée par le renouveau urbain, la situation géographique stratégique de la ville et une concurrence intense entre les établissements. Les hôtels 4 étoiles dominent le marché, poussant les acteurs à se démarquer par des investissements et une offre améliorée. Six nouveaux projets hôteliers témoignent de cette dynamique.

Dans cet hôtel situé en bord de Meuse, sa directrice, Vanessa Sari, supervise méticuleusement les préparatifs avant l'arrivée de nouveaux clients, incarnant ainsi l'engagement constant à offrir une expérience client irréprochable. “On doit amener quelque chose de plus. Les attentes évoluent et c’est un marché qui est de plus en plus concurrentiel donc, il faut essayer de trouver la petite touche qui va faire qu’on va attirer des clients chez nous également”, explique-t-elle.

Cette quête constante de l'excellence est cruciale, surtout dans une ville comme Liège où la concurrence est forte, notamment avec la prédominance des hôtels 4 étoiles. Olivier Roumat, coprésident de l’Association des hôteliers de Liège, souligne cette réalité : “Si on fait le total des chambres qui sont disponibles sur Liège, il y a 75% de ces chambres qui sont en 4 étoiles. C’est essentiellement dû à l’aéroport avec cette clientèle des pilotes qui, eux, exigent vraiment du 4 étoiles, mais également tout le tissu de redéploiement et de renouveau qui se passe sur Liège”. La pression concurrentielle et les exigences accrues des clients obligent les établissements à innover et à se surpasser pour se démarquer. \L'offre hôtelière à Liège est en constante évolution, illustrée par les investissements massifs réalisés par certains hôtels pour monter en gamme. L'Amosa City Centre Hôtel en est un exemple frappant. Romain Gasbarre, directeur de l'établissement, témoigne des efforts déployés : “Le bâtiment était totalement en ruine et il vient d’être totalement rénové. Il a fallu une nouvelle literie, une smart tv, un minibar, etc. pour que tout soit aux normes 4 étoiles”. Ces rénovations représentent un investissement significatif, soulignant la volonté des hôteliers de répondre aux attentes d'une clientèle exigeante et de se positionner favorablement sur le marché. Chaque année, environ 500 000 personnes séjournent dans les hôtels liégeois, profitant de la situation géographique privilégiée de la ville. La proximité avec Maastricht, Cologne, Luxembourg, et Bruxelles, combinée à l'attrait croissant du tourisme estival en provenance du sud de l'Europe, attire un flux constant de visiteurs. Romain Gasbarre poursuit : “On est assez central : on n’est pas loin de Maastricht, de Cologne, de Luxembourg, on est à une heure de Bruxelles et on a un tourisme qui monte du sud de l’Europe pendant l’été et donc qui cherche des endroits où on peut se poser quelques jours”. Cette clientèle diversifiée, composée de voyageurs d'affaires et de touristes, contribue à la vitalité économique de la ville et à la prospérité du secteur hôtelier.\L'attractivité de Liège repose également sur le renouveau urbain et les améliorations continues. Les témoignages de visiteurs, comme ceux recueillis dans l'article, soulignent les efforts importants consentis pour transformer la ville. Le développement des infrastructures, notamment la gare des Guillemins et l'arrivée du tram, ont considérablement amélioré l'accessibilité et l'attrait de la ville. Vanessa Sari explique que le tram “Ça nous permet de relier le hall des foires au centre-ville voire même à la gare des Guillemins donc c’est vraiment une plus-value pour nos clients, qu’ils soient clients de business ou de loisir”. Cette amélioration de l'infrastructure est cruciale, car elle rend la ville plus accessible et plus attrayante pour les clients. Le dynamisme du secteur hôtelier à Liège ne faiblit pas, avec pas moins de six nouveaux projets hôteliers en cours, témoignant d'une confiance durable dans l'avenir de la Cité ardente en tant que destination touristique et économique





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