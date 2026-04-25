Liège : Tirs près d'un arrêt de tram, deux blessés et trafic interrompu

Des coups de feu ont été tirés ce samedi matin près de l'arrêt de tram Hazinelle à Liège, faisant deux blessés. La circulation des trams est interrompue et une enquête est en cours. Des T-bus remplacent le tram sur le tronçon concerné.

La circulation des trams à Liège a été fortement perturbée ce samedi matin suite à un incident impliquant des coups de feu tirés à proximité de l'arrêt Hazinelle, situé sur le Boulevard d'Avroy.

L'alerte a été donnée vers 6h30, et de nombreux témoignages ont afflué auprès de notre rédaction via le bouton Alertez-nous, signalant une potentielle attaque. Les informations ont été rapidement vérifiées auprès de la police liégeoise, qui a confirmé qu'un conflit a bel et bien éclaté, entraînant des blessures. Selon le porte-parole de la police, deux personnes ont été touchées par les tirs.

L'une a subi des blessures légères, tandis que l'autre a été plus sérieusement atteinte, mais les deux victimes ont été transportées à l'hôpital et leur état de santé n'est pas considéré comme critique. Une opération de recherche est actuellement en cours pour identifier et appréhender les auteurs de ces faits. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la zone de l'incident afin de faciliter les investigations et de préserver les preuves.

Bien que la circulation automobile ne soit pas affectée par ce périmètre, le trafic tramway a été complètement interrompu sur le tronçon concerné. Les services de police et de secours ont été déployés en nombre pour sécuriser les lieux et prendre en charge les victimes. La priorité est donnée à la recherche des responsables et à la clarification des circonstances de cet événement.

Les enquêteurs s'efforcent de reconstituer le déroulement des faits et de déterminer les motivations qui ont conduit à cette violence. La société Letec, responsable du réseau de tramway liégeois, a immédiatement pris des mesures pour minimiser les perturbations pour les usagers. Stéphane Thiery, porte-parole de Letec, a précisé que l'interruption de la circulation des trams a été décidée à la demande de la police, afin de ne pas entraver les opérations d'enquête.

Pour assurer la continuité du service, des T-bus ont été mis en circulation sur le tronçon affecté, permettant aux voyageurs de poursuivre leur trajet. Il est important de souligner que les faits ne se sont pas déroulés à l'intérieur d'un tramway, mais à proximité de l'arrêt Hazinelle. Les T-bus constituent une solution de remplacement temporaire, et la reprise normale du trafic tramway dépendra de l'évolution de l'enquête et de la levée du périmètre de sécurité par les autorités compétentes.

Letec assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour informer les usagers en temps réel de l'évolution de la situation et des alternatives de transport disponibles. La société coopère pleinement avec la police dans le cadre de l'enquête et s'engage à rétablir le service tramway dès que possible, tout en garantissant la sécurité des usagers et du personnel





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