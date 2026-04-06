Ligue 1 : Monaco s'envole et relance la course à la Ligue des Champions

Monaco enchaîne une septième victoire consécutive et bouscule le classement de la Ligue 1, relançant la course pour une place en Ligue des Champions. Marseille chute, Lille et Lyon sont dans la course.

La course effrénée vers la Ligue des Champions en France prend une tournure palpitante. Dimanche dernier, l'AS Monaco , dans une forme irrésistible, a consolidé sa position en remportant sa septième victoire consécutive en championnat, battant Marseille 2-1. Cette victoire a non seulement renforcé la dynamique positive de Monaco mais a également précipité Marseille , en difficulté, hors du podium.

Le classement actuel révèle une fin de saison impitoyable où la compétition sera acharnée, avec des conséquences potentielles pour les équipes de tête. En effet, à seulement six journées de la fin, cinq équipes se disputent les places cruciales, avec seulement trois points séparant la troisième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, de la septième place, qui offre peu d'avantages. Lille occupe désormais la troisième position, suivi de près par Marseille, relégué au quatrième rang, et Monaco, qui remonte en force à la cinquième place grâce à sa série de victoires impressionnante. Lyon, en sixième position, et Rennes, en septième, restent également dans la course, à seulement trois points du podium. La situation est donc explosive, mais le grand perdant de ces dernières semaines est sans conteste l'Olympique de Marseille, qui a subi des défaites consécutives contre Lille et Monaco. Par opposition, l'AS Monaco, propulsé par une dynamique ascendante, semble se diriger à grande vitesse vers son objectif, ayant récupéré un impressionnant 14 points sur Marseille en seulement neuf journées.\L'ascension fulgurante de Monaco est d'autant plus remarquable qu'elle fait suite à une période difficile. L'équipe a subi une lourde défaite 6-1 face au Real Madrid en Ligue des Champions le 20 janvier dernier, la pire de son histoire en C1. Ce revers semblait compromettre l'avenir de Sébastien Pocognoli, l'entraîneur, dont le bilan initial était de 7 victoires en 18 matchs, incluant 7 défaites lors des 8 dernières rencontres. Malgré ces difficultés, la direction monégasque a maintenu sa confiance en Pocognoli, qui a persévéré dans son optimisme, affirmant publiquement que la situation finirait par s'améliorer. Le tournant décisif est sans doute venu lors du barrage de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Malgré une défaite globale 4-5 sur les deux matchs, Monaco a tenu tête aux Parisiens, démontrant un esprit combatif et une solidité tactique. Cette approche collective, mise en place par Pocognoli, avait déjà porté ses fruits à l'Union Saint-Gilloise, où il avait construit une équipe solidaire qui avait remporté le championnat belge. Entre ces deux confrontations européennes, Monaco s'était également imposé sur le terrain de Lens, alors deuxième de Ligue 1. Depuis, l'équipe a enchaîné les succès, avec 7 victoires consécutives en championnat, incluant des performances marquantes contre le PSG (1-3), Lyon (1-2) et Marseille (2-1). Malgré cette dynamique positive, Pocognoli préfère adopter une approche mesurée. 'Cette victoire est une pièce en plus au puzzle. On avait un puzzle compliqué il y a quelques semaines, ça nous permet de relativiser sur ce qu’on est en train de mettre en place. C’est très positif, on essaie de ne pas trop calculer cette série, de voir match après match où on peut aller', a déclaré l'entraîneur sur Ligue 1 +.\Folarin Balogun, auteur d'un but contre Marseille, a également souligné le rôle clé de l'entraîneur. 'Le coach s’investit énormément au quotidien. On est sur une dynamique très positive grâce à lui. Il place le collectif au-dessus de tout. La première chose qu’il voulait faire, c’était que l’on soit meilleurs ensemble.' L'équipe de Monaco est maintenant en bonne position pour obtenir une place sur le podium. Prochain rendez-vous pour les joueurs, un déplacement sur le terrain du Paris FC, vendredi soir. L'état d'esprit de Monaco, mis en place par Pocognoli, semble être la clé de leur succès récent, mettant l'accent sur la solidarité et le travail d'équipe. La remontée spectaculaire de l'AS Monaco prouve l'importance de la persévérance et de la confiance, même face aux difficultés. La capacité de l'entraîneur à maintenir la motivation et à mettre en place une stratégie efficace a été cruciale pour inverser la tendance et positionner le club comme un prétendant sérieux à une place en Ligue des Champions. L'équipe devra maintenir ce niveau de performance dans les prochaines semaines pour assurer sa place tant convoitée





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