Ligue des Champions : Arsenal s'impose à Lisbonne dans les dernières secondes

Arsenal a remporté une victoire précieuse à l'extérieur contre le Sporting lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, grâce à un but marqué dans les arrêts de jeu. Le match retour s'annonce décisif.

Arsenal se rendait à Lisbonne ce mardi soir pour disputer le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Sport ing. Dans une atmosphère empreinte de l'intensité typique des compétitions européennes, les Gunners, affichant de grandes ambitions cette saison, visaient à prendre un avantage décisif pour la qualification face à une équipe portugaise coriace. Et c'est chose faite, avec une victoire acquise dans les derniers instants du match.

\La première mi-temps de ce quart de finale aller s'est conclue sur un score nul et vierge de 0-0. Le Sporting a cru prendre l'avantage dès la sixième minute, mais le tir d'Araujo a été repoussé par le gardien Raya. La rencontre a été marquée par de nombreux duels physiques et des arrêts de jeu fréquents, comme en témoigne le carton jaune reçu par Morita à la 31ème minute suite à une faute sur Trossard. Les deux équipes ont ensuite redoublé d'efforts au retour des vestiaires. Les Londoniens ont dominé la possession du ballon sans toutefois parvenir à percer le bloc défensif lisboète. Les Gunners ont cru ouvrir le score à la 62ème minute, mais leur but a été invalidé par l'arbitrage vidéo pour une position de hors-jeu. Malgré les remplacements de Kai Havertz et du jeune Max Dowman, âgé de 16 ans, visant à dynamiser l'attaque, les Londoniens se sont heurtés à une défense du Sporting très compacte et solidaire.\C'est dans les toutes dernières minutes du match, précisément à la 91ème minute, que l'international allemand Kai Havertz a trouvé le chemin des filets, offrant ainsi aux Londoniens l'avantage crucial avant le match retour prévu mardi prochain à Londres. Ce but tardif place Arsenal dans une position favorable pour la qualification, leur permettant de voyager à domicile avec un léger avantage. L'équipe a montré de la persévérance et de la détermination tout au long de la rencontre, affrontant une équipe du Sporting bien organisée. Le match retour promet d'être tout aussi intense, avec le Sporting cherchant à renverser la situation et Arsenal désirant confirmer son avantage pour accéder aux demi-finales





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