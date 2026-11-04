Retour sur la quatrième journée de Ligue des Champions pour les Belges. Bruges et Fenerbahçe remportent des victoires, tandis que Lens subit une défaite historique face à Gênes.

La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions s'est achevée ce mercredi soir avec des résultats contrastés pour la délégation belge. Les Diables Rouges ont connu une soirée mixte où les succès ont coexisté avec des prestations plus modestes. Les performances de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Jeremy Doku ont capté l'attention du public et des analystes sportifs.

Victoires solides pour Courtois et Lukaku

Thibaut Courtois et le Real Madrid ont tremblé mais se sont imposés 2-3 à Athènes. La victoire fut acquise de justesse face à une opposition tenace dans le pays grec. En parallèle, le Fenerbahçe de Lukaku, qui a joué 63 minutes sans marquer, s'est imposé 3-2. Le match fut marqué par la contribution de Muriqi, concurrent direct de Lukaku au poste d'attaquant, qui a inscrit un but crucial pour sécuriser le résultat.

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La performance de Bruges face au PSV

Malmené, Bruges mène grâce à un assist de Seys, qui a trouvé Tresoldi, à nouveau buteur, cette fois contre le PSV. La victoire est considérée comme une affaire en or en Ligue des Champions pour le club brugeois. Bien que l'équipe ait souffert pendant la rencontre, la réussite offensive de Tresoldi a permis d'éloigner la menace d'une défaite préjudiciable à leur campagne européenne.

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Humiliation historique pour Lens et Hazard

Thorgan Hazard en prend… 9 : Côme enterre Lens et s'offre le carton de l'année en Ligue des Champions. Une véritable humiliation s'est produite lorsque Lens a pris l'eau de partout, en s'inclinant 1-9 contre Gênes. Thorgan Hazard, pourtant correct, a vécu une soirée cauchemardesque lors de ce désastre sportif. La défaite massive constitue un bilan terrible pour le club français et son international belge lors de cette journée.

Contexte politique et économique en Belgique

Crise politique : Georges-Louis Bouchez brise le silence sur RTL info et déclare vouloir éviter un désastre économique. Nous ne devons pas lâcher du lest en créant un désastre économique, a déclaré Georges-Louis Bouchez sur notre plateau. Après être resté silencieux pendant plusieurs jours au sujet de la crise politique qui secoue notre pays, le président du MR a réservé la primeur de ses propos à RTL info. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions politiques nationales significatives.