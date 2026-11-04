Ligue des Champions : Bruges, Courtois et Lukaku en action ce mercredi

Retour sur la 4e journée de Ligue des Champions avec les performances de Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et le Club Bruges face au PSV Eindhoven.

La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions s'achève ce mercredi soir, offrant un programme riche en enjeux pour plusieurs clubs belges et internationaux. Les supporters ont pu suivre en direct les performances de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Jeremy Doku lors de cette soirée décisive.

Résultats marquants du Real Madrid et Fenerbahçe

Thibaut Courtois et le Real Madrid ont connu une soirée intense à Athènes, tremblant avant de s'imposer finalement sur le score de 2-3. Cette victoire permet au club madrilène de consolider sa position dans la compétition européenne malgré une prestation qui n'a pas été exempte de nervosité face à l'adversaire grec.

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De son côté, le Fenerbahçe d'Romelu Lukaku a réussi l'exploit de s'imposer 3-2 lors de son match. L'attaquant belge est resté sans but pendant 63 minutes, mais la victoire finale a permis de mettre fin à une série décevante en Coupe d'Europe pour le joueur.

Bruges affronte le PSV Eindhoven ce soir

Le Club Bruges tentera de décrocher une troisième victoire de rang en Ligue des Champions lors de son déplacement au PSV Eindhoven ce soir à 21h00. Après des succès notables contre l'Inter Milan et Lens, les Diables Rouges cherchent à maintenir leur dynamique positive dans cette phase de ligue cruciale.

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Le PSV Eindhoven accueille une équipe brugeoise qui attendait cet adversaire depuis 1792 jours. Le coach du PSV a d'ailleurs fait l'éloge de Hans Vanaken avant le match, reconnaissant la valeur tactique de ce milieu de terrain clé pour l'équipe belge.

Statuts et positions des joueurs belges

Outre les titulaires, Jeremy Doku et Amadou Bakayoko se trouvent sur le banc à Manchester City et Leipzig respectivement. Leur disponibilité pourrait changer la donne si leurs équipes nécessitent un changement tactique en seconde période de ces rencontres européennes.

Cette quatrième journée met donc en lumière la résilience des clubs belges et de leurs internationaux sur la scène continentale, avec des résultats contrastés mais globalement positifs pour la représentation nationale dans cette édition de Ligue des Champions.